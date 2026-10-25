מוט הבטיחות התרומם: צעירה נהרגה בנפילה ממתקן שעשועים 

צעירה בת 18 נהרגה לאחר שנפלה ממתקן שעשועים מסתובב במהלך פסטיבל בעיר קאבו סן לוקאס שבמקסיקו. תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות מציג את רגעי האימה, כאשר מוט הבטיחות שאמור היה להחזיק אותה במקומה התרומם במהלך פעולת המתקן, והיא החליקה ממושבה ונפלה מגובה רב.

האסון התרחש בשבוע שעבר בעיר שבמדינת באחה קליפורניה הדרומית. הצעירה, גבריאלה רודריגס טסוקו, ישבה במתקן המכונה "אל פנדולו", הנע מצד לצד ומסתובב תוך שהוא מטה את הנוסעים בזוויות חדות ולעיתים הופך אותם כשרגליהם באוויר. בסרטון שצולם במהלך הנסיעה נראית הצעירה כשהיא יושבת במתקן, בעודו נע במהירות. לפתע מתרומם מוט הבטיחות שכיסה את פלג גופה העליון, והיא מחליקה ממושבה ונופלת. בעוד הנוסעים האחרים מגיבים בצעקות בהלה, המתקן ממשיך לנוע במשך כמה שניות נוספות, עד שאחד העובדים עוצר אותו.

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צוותי החירום והצלב האדום המקסיקני העניקו לצעירה טיפול רפואי ופינו אותה לבית חולים, אולם למרות המאמצים להציל את חייה, היא מתה מפצעיה. מותה אושר בהודעה רשמית של מועצת העיר לוס קאבוס, שהביעה תנחומים למשפחתה.

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בעקבות האסון הושבת המתקן ונפתחה חקירה לבירור נסיבות התאונה. הרשויות הורו גם על בדיקות בטיחות במתקני השעשועים האחרים שפעלו במתחם הפסטיבל, במטרה לבדוק את תקינותם. לפי דיווחים בתקשורת המקומית, מתקני היריד נבדקו ימים ספורים לפני התאונה, נתון שהוסיף לעורר שאלות בעקבות המקרה הקטלני.