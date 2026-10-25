אחרי שהתנפלה עם מזרק על בחור ישיבה: החשודה נתפסה במהלך השבת

הפרסום של ׳השומרים׳ בחיפושים אחריה

החשודה במעורבות בסדרת תקיפות על רקע שנאה אנטישמית במנהטן, ובהן התקיפה החמורה של בחור ישיבה חסיד חב"ד במרכז רובע היהלומים בשבוע שעבר, נעצרה במהלך השבת על ידי כוחות המשטרה.

המעצר המהיר בוצע בעקבות פעילות שטח מאומצת ושיתוף פעולה הדוק בין ארגוני השמירה השכונתיים במנהטן, קראון הייטס וקווינס לבין היחידה לחקירת פשעי שנאה של משטרת ניו יורק. אירוע התקיפה התרחש ביום רביעי האחרון בשעות הערב המוקדמות, סמוך לשעה 18:00, ברחוב 47 מערב ופינת השדרה החמישית במנהטן – אזור סואן המאוכלס דרך קבע בעובדים, בקונים ובמבקרים רבים. הקורבן, חסיד חב"ד בן 26 שהזדהה בשם יוסף בלבד, צעד במקום כאשר אלמונית התקרבה אליו מאחור ודקרה אותו באמצעות חפץ חד ולא מזוהה. בעדותו לחוקרים ציין הבחור החסידי כי להערכתו החפץ שבו נעשה שימוש היה מחט או מזרק. לאחר האירוע פונה הצעיר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומאז כבר שוחרר לביתו. בהמשך אף שחזר את רגעי האימה כשהוא חוזר לזירת התקיפה ומדבר על התקרית הקשה, תוך שהוא מבקש לשמור על עילום שם.

התקיפה המזעזעת - צילום: מצלמות אבטחה 10 10 0:00 / 0:26 התקיפה המזעזעת ( צילום: מצלמות אבטחה )

התקיפה במרכז מנהטן הצטרפה לדיווח על מקרה תקיפה נוסף שהתרחש באותו אזור, דבר שגרם לדריכות רבה וחשש כבד בקרב הקהילה היהודית בניו יורק, והוביל להגברת הערנות של כוחות האכיפה והסיור השכונתיים. כפי שדיווח 'כיכר השבת', משטרת ניו יורק פתחה בחקירה ומנהלת את החקירה כפשע שנאה על רקע אנטישמי.

המעצר בסוף השבוע התאפשר הודות למאמץ משולב של חברי הנהלת ארגוני השמירה, אשר ריכזו את המידע שהגיע ממוקדי החירום של הציבור והעבירו אותו לצוותי החקירה של משטרת ניו יורק. נכון לשעה זו, הרשויות וארגון השמירה במנהטן טרם פרסמו פרטים זהותיים מלאים על אודות החשוד שנלכד, האישומים המדויקים שיוגשו נגדו או נסיבות תפיסתו בשטח.

סגירת המעגל והמעצר המהיר מביאים עמם מעט תחושת הקלה, על רקע התגברות האירועים האנטישמיים בתקופה האחרונה ברחבי ניו יורק. בשבוע שעבר הותקף ראש עיר ניו יורק זוהראן ממדאני בעצרת לזכר ה-7 באוקטובר, כאשר מפגינים הניפו דגלי חיזבאללה ותמונות סינוואר.

לפני כשבועיים נעצר חשוד בתכנון מתקפת טרור נגד גן ילדים יהודי של חב"ד בלוס אנג'לס. בביתו נמצאו חומרי חבלה ובקבוק תבערה מוכן, והחשוד פרסם ברשתות החברתיות איומים מפורשים נגד מוסדות יהודיים. גל האירועים האנטישמיים הביא לתחושות קשות בנוגע לביטחונם האישי של תושבים בעלי חזות יהודית בולטת הפוקדים את המרחבים הציבוריים והמסחריים של המטרופולין.