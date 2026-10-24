( צילום: יהודה שרעבי )

הגאון רבי אשר וייס, גאב"ד דרכי תורה ומגדולי הפוסקים, פרסם מכתב דרמטי, בו הוא מכחיש בחריפות כל קשר לתמיכה במפלגת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר.

במכתב שנכתב על ידי בנו, הרב יוסף בנימין וויס, נכתב: "היות כי שורבב שמו של אאמו"ר מרן שליט"א בענין תמיכה במפלגת 'הציבור החרדי' נתבקשתי בשמו להבהיר ולהודיע בשער בת רבים כי הדברים אינם נכונים כלל ולהד"ם". הבן הוסיף כי "עצם הפרסום השקרי גרם לו צער וכאב רב, ובפרט שמעולם לא היה דרכו בכך". במכתב מודגש כי "דרכו של הגאון היא לשמוע לדעת תורה של מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור שליט"א".

המכתב שפורסם

המכתב מסתיים בברכה: "ולשומעים לדעת תורה - מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור שליט"א - יונעם כל טוב, ויערה ה' רוח טהרה ממרום על הכלל והפרט".

במקביל, ראשי הישיבות התיכוניות פרסמו אתמול מכתב היסטורי לראשונה, בו הם מבהירים כי פעולות מחאה שפוגעות בכלל הציבור אינן על פי דרכם. "מעולם לא פעלנו מתוך מחאה או התרסה", כתבו ראשי הישיבות במכתב.

הגאון רבי אשר וייס נחשב לאחד מגדולי הפוסקים ומרביצי התורה בדורנו, והוא נחשב רב שמקובל גם על הציבור המודרני - לאוו דוקא החסידי.