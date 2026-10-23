הרב החיד"א מודיע על פרישה - צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 6:56 הרב החיד"א מודיע על פרישה ( צילום: באדיבות )

ימים ספורים לפני הבחירות לכנסת ה-26, השיג ראש הממשלה בנימין נתניהו הישג פוליטי נוסף בגוש הימין. מפלגת אח״י, בראשות הרב חיים יוסף דוד אברג׳יל (החיד״א), הודיעה רשמית היום (שישי) כי היא מסירה את מועמדותה ולא תתמודד בבחירות, ותורה לתומכיה להצביע לליכוד.

המהלך הגיע לאחר לחץ כבד ומרוכז שהופעל בימים האחרונים מצד הליכוד. נתניהו עצמו קיים שיחת זום עם הרב אברג׳יל, ושר החינוך יואב קיש הוביל את המשא ומתן בפועל.

שיחה עם ראש הממשלה - צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 3:05 שיחה עם ראש הממשלה ( צילום: באדיבות )

בשיחת זום מיוחדת שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא מועצת חכמי מפלגת אח״י, הרב חיים יוסף דוד אברג'יל, הודה לו נתניהו על ההחלטה להסיר את המועמדות מהמרוץ לכנסת. נתניהו שיבח את ההחלטה והדגיש את החשיבות של שמירה על כוחו של גוש הימין. דרמה באוויר: טיסת אל על נחתה בפריז - הוקמו בית כנסת וחדר אוכל כשר כיכר השבת | 16:19 במהלך השיחה אמר ראש הממשלה נתניהו לרב אברג'יל: "אני לא יכול להגיד לכם כמה אני מעריך את התוצאה הרצינית והאחראית הזו, שדואגת בעצם לעתיד עמנו, לעתיד מדינתנו ולעתיד מורשת ישראל. אני יודע, הרב, שאתה באמת דואג לעמנו. בהחלטתך זו, כבוד הרב, אתה מסייע לנו להבטיח את נצח ישראל. אני מודה לך מקרב לב." נתניהו התייחס בדבריו גם לאתגרים הלאומיים ולשיתוף הפעולה הבינלאומי: "זה לא עניין של סיסמה, זה עניין מהותי. יש בכוחנו להבטיח את נצח ישראל. בשותפות ביני לבין הנשיא טראמפ, אנחנו יכולים להביא להסרה סופית של האיום הקיומי. אני מודה לך ולכל השותפים לברכה העצומה הזו."

בפגישה המכרעת שנערכה היום בנתיבות השתתפו, בין היתר, קיש, הרב אברג׳יל, הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר, ראש עיריית אופקים איציק דנינו ועו״ד ליאור קצב. גם סגן השר אלמוג כהן נפגש עם הרב בערב הקודם.

מלשכת שר החינוך נמסר כי "לבקשת ראש הממשלה הוביל השר קיש משא ומתן עם תנועת אח״י. סוכם כי הנושאים המרכזיים שהעלתה התנועה יקודמו על ידי הליכוד. זהו מהלך חשוב שמנע שריפת עשרות אלפי קולות מגוש הימין".

גורם במפלגת אח״י אמר ל״כיכר השבת״ כי "הגענו להישגים גדולים שלא חלמנו שנגיע אליהם אם היינו רצים עד הסוף". עם זאת, פרטי ההבנות וההבטחות שניתנו לא פורסמו במלואם, וחלק מהמועמדים ברשימה נחשפו להחלטה רק דרך הדיווחים בתקשורת.

מפלגת אח״י, שמקורה בקהילת תלמידי הרב יורם אברג׳יל זצ״ל בנתיבות ובדרום, נחשבה למפלגה קטנה שעלולה הייתה למשוך בעיקר קולות מש״ס באזורי הפריפריה. בסקרים היא לא עברה את אחוז החסימה, ולכן פרישתה נתפסת כהצלחה נוספת של נתניהו במאמץ למנוע "שריפת קולות" בגוש הימין.

יצוין כי לפני כשבועיים פנה הגאון רבי צמח מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים', בקריאה פומבית לרב אברג׳יל לפרוש מהמרוץ ולאחד כוחות עם תנועת ש"ס. "אני מאוד מבקש מעל במה זו – שיסגור את המפלגה ונתחבר ביחד, ונהיה כולנו כאיש אחד בלב אחד", אמר אז הגר"צ מאזוז במהלך צילומי סרטון תמיכה למען ש"ס.

ההחלטה מצטרפת לשרשרת פרישות של רשימות קטנות בימין ובשמאל, ומדגישה עד כמה צמודים הסקרים לקראת יום הבחירות. בשבוע שעבר הודיע גם יו"ר כחול לבן בני גנץ על פרישתו מהמירוץ, וועדת הבחירות המרכזית הורתה להסיר את פתקי 'כן' מהקלפיות.