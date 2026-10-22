דרמה התרחשה ביום שני האחרון בעיר סנט פול שבמדינת מינסוטה בארצות הברית, כאשר אברו אחמד, צעיר בן 27, הבחין באוטובוס הסעות תלמידים שנוסע ברחוב כשדלתותיו פתוחות. כשהביט פנימה הבחין כי הנהג סובל ככל הנראה מהתקף רפואי ואינו שולט ברכב.

אחמד לא היסס, רץ לעבר האוטובוס הנוסע, זינק לתוכו וניסה לעצור אותו. לדבריו, בתחילה העביר בטעות את ההילוכים למצב נסיעה לאחור, אך מיד תיקן את הטעות, העביר להילוך סרק והפעיל את בלם החנייה. כך הצליח לעצור את האוטובוס, שבו שהו 19 תלמידים.

"ראיתי את הנהג עובר אירוע רפואי והרגשתי שזו החובה שלי", סיפר אחמד מאוחר יותר לכלי התקשורת המקומיים. "מדובר בילדים. גם אם הייתי מת, זה עדיין היה שווה את זה".

לדבריו, חלק מהילדים צרחו ובכו במהלך האירוע, בעוד אחרים ניסו להזעיק עזרה.

מרשויות החינוך המקומיות נמסר כי איש מהתלמידים לא נפגע, וכי הם הועברו לאוטובוס חלופי. הנהג פונה לקבלת טיפול רפואי ובהמשך שוחרר לביתו.