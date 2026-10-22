חשבנו שזה הסוף: ברק אדיר פגע במטוס עמוס נוסעים 

רגעים של בהלה נרשמו בטיסה של חברת התעופה לטאם בצ'ילה, כאשר ברק פגע במטוס נוסעים במהלך טיסתו והאיר את תא הנוסעים בהבזק אור מסנוור. האירוע, שתועד בידי אחד הנוסעים, הופץ ברשתות החברתיות ועורר עניין רב.

המקרה התרחש ביום שלישי, 20 באוקטובר, בטיסה LA341 שיצאה מהעיר אנטופגסטה שבצפון צ'ילה בדרכה לבירה סנטיאגו. המטוס התקרב ליעדו כאשר נקלע לתנאי מזג אוויר סוערים, על רקע מערכת חורפית שהביאה עמה גשמים עזים וסופות ברקים באזור המרכזי של המדינה. בסרטון שהופץ ברשת נראה הבזק עוצמתי ברגע שבו הברק פגע במטוס. ההבזק הפתאומי הפתיע את הנוסעים, ובתא הנוסעים נשמעו קולות בהלה. בתוך רגע אחד הפכה הטיסה השגרתית לחוויה מטלטלת עבור מי שהיו על סיפון המטוס.

חשבנו שנמות: ברק פגע במטוס עמוס נוסעים - תיעוד מתוך המטוס - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:24 חשבנו שנמות: ברק פגע במטוס עמוס נוסעים - תיעוד מתוך המטוס ( צילום: רשתות חברתיות )

אלא שלמרות המראה המבהיל, האירוע הסתיים ללא נפגעים. חברת לטאם אישרה כי המטוס נפגע ממכת ברק והבהירה כי כלי הטיס שלה מתוכננים ומאושרים להתמודדות עם תופעות מסוג זה.

בהודעת החברה נמסר כי המטוסים מצוידים במערכות המאפשרות לפזר את המטען החשמלי בבטחה. עוד אישרה החברה כי המטוס נחת כרגיל בנמל התעופה של סנטיאגו, וכל הנוסעים ואנשי הצוות ירדו ממנו בשלום.

מטוסי נוסעים מודרניים מתוכננים להתמודד עם פגיעות ברק, שעלולות להתרחש במהלך טיסה בתנאי מזג אוויר מסוימים. מעטפת המטוס המוליכה מאפשרת לזרם החשמלי לעבור לאורך חלקו החיצוני, בהתאם לעיקרון המכונה כלוב פאראדיי, ובכך מסייעת להגן על הנמצאים בתוכו.

בנוסף, מערכות הבידוד וההגנה החשמלית נועדו לצמצם את הסיכון לפגיעה במערכות האלקטרוניות ובמרכיבים חיוניים נוספים של המטוס. לכן, אף שפגיעת ברק עשויה להיראות דרמטית במיוחד מתוך תא הנוסעים, היא אינה מעידה בהכרח על סכנה מיידית למטוס.