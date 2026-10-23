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תעמולה באיראן

"כעת הוא רואה את זירת הפשע": טראמפ בכלוב בלב טהרן

שחקן עם מסכת הנשיא האמריקני נראה פוסע בכלוב שעוצב כתא כלא • המיצג הוצב במספר מוקדים בבירה האיראנית | "כעת הוא רואה את זירת הפשע" (בעולם)

כה
כיכר השבת
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(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

במסגרת קמפיין חדש של הרשויות ב הוצבו בכמה מוקדים בבירה טהרן שלטי חוצות שאליהם חובר כלוב המעוצב כתא כלא, ובתוכו שחקן עם מסכה של נשיא ארצות הברית ועם החליפה האופיינית לו. המיצג מוצג על רקע משבר כלכלי כבד שפוקד את המדינה לאחר שני סבבי הלחימה מול ישראל וארצות הברית.

בתא הכלא הוצבו מיטה, שירותים וכיור. השחקן נראה פוסע הלוך ושוב, מביט לשמיים בכל פעם שנשמע מטוס, ולעיתים מתיישב על המיטה ושומט את ראשו. המיצג נראה בכמה וכמה מיקומים שונים בטהרן, לעיתים בליווי הקרנת קטעי תעמולה ולעיתים אף בליווי תזמורת חגיגית.

הרעיון שמאחורי המיצג, כך דווח, הוא השאיפה "להעניש" את טראמפ על הנזק שהביא על איראן. לצד המיצג נכתב: "כעת הוא רואה את זירת הפשע".

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

אזרחים באיראן, שצילמו את המיצג, אומרים ברקע: "זה מיצג מאוד מתאים בהתחשב במה שעבר על המדינה שלנו, אבל יהיה לזה פואנטה רק אם נגיע לניצחון".

המיצג מגיע על רקע מתיחות גבוהה בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא לאחרונה במתקפה חריפה נגד המשטר האיראני, והאשים את טהרן בניסיון לתמרן את מחירי הנפט לקראת בחירות האמצע בארה"ב. בציוץ שפרסם, טען הנשיא כי איראן מבצעת פגיעות שווא והטמנת מוקשים במצר הורמוז במטרה להעלות את מחיר הנפט ולהשפיע על תוצאות ההצבעה.

טראמפ הוסיף והאשים את המשטר בטהרן בהרג המוני של מפגינים. "הם ממשיכים להרוג מפגינים וכל מי שנקלע לדרכם. זהו משטר מרושע באמת", ציין טראמפ. לדבריו, 75 אלף מפגינים נהרגו בתוך פחות משבעה חודשים.

טראמפ (צילום: שאטרסטוק )

במקביל, באיראן מעריכים כי מערכה מול ישראל וארצות הברית היא עניין ודאי וכי ישראל תתקוף ראשונה. הם נערכים לכך שמתקפה כזו עשויה להתרחש כבר בימים הקרובים, עוד לפני הבחירות. במערכת הביטחון בישראל נערכים ומוטרדים מאוד מהאפשרות למיסקלקולציה - מהאופן שבו האיראנים עשויים לפרש את האמירות בישראל ולהוביל להסלמה.

איראן מתמודדת, לפי הדיווחים, עם שפל כלכלי חסר תקדים, עליית מחירים קיצונית ומחסור במוצרי יסוד. למרות זאת, נראה כי למשטר בטהרן לא חסרים משאבים ורוח כדי להטריל את מנהיג המעצמה החזקה בעולם.
איראןדונלד טראמפטהרןאיראן
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