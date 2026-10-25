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המבוי הסתום

"50%. זה אתה או הבן שלך": הסרטון החדש של 'צבע שחור' שמעורר שאלות

מפלגת 'צבע שחור' משיקה סרטון חדש על המבוי הסתום בסוגיית הגיוס • יו"ר המפלגה יעקב חיים מילר: "אין להם פתרון לתורתו אומנותו. נרוץ עד הסוף ותמצאו אותנו בקלפי" (חדשות חרדים)

יג
יוני גבאי
כיכר השבת |
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הסרטון שמעורר סערה
הסרטון שמעורר סערה (צילום: צבע שחור)

מפלגת "" משיקה סרטון חדש וחריף המציג את המבוי הסתום שבו נמצאות המפלגות החרדיות בסוגיית הגיוס. "50%. זה אתה. או הבן שלך", כך נשמע המסר המרכזי של הסרטון שמופנה לציבור החרדי.

הסרטון מציג ציטוטים מדבריהם של ראשי ישיבות ופוליטיקאים חרדים על חוק ביסמוט ועל הסנקציות הצפויות לבני הישיבות, ושואל שאלה אחת מרכזית: מה הפתרון שמציעות המפלגות החרדיות ביום שאחרי הבחירות?

בסרטון מובאים דבריו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שהסביר מדוע לא ניתן היה לקדם חוק הכולל יעדי גיוס של חמישים אחוזים וסנקציות נגד בני הישיבות. "מפני שלא יהיה שייך להמשיך את דרך החיים של הישיבות על פי החוק הזה", כלשונו.

בסרטון מוצגות גם אמירות שנשמעו בשבוע האחרון מפי בכירים במערכת הפוליטית החרדית. בראשן דבריו של יו"ר ש"ס כי "יש להתמקד במשיח" משום ש"אין אין אין אין כרגע פתרון", וכן האמירה של אליקים שטארק: "אל תמתינו לפתרון, אין פתרון".

על רקע הלחצים המופעלים על המפלגות הקטנות לפרוש מהמירוץ, מבהיר יו"ר מפלגת "צבע שחור" יעקב חיים מילר כי על מפלגתו לא יועיל הלחץ. "הם יודעים שגדולי ישראל שלחו אותנו להקים את המפלגה, והם גם יודעים שאין להם פתרון ל'תורתו אומנותו' - הסיבה שלשמה קמנו", מסר.

מילר הוסיף כי במפלגה נערכים להתגברות הלחצים ואף לניסיון להביא רבנים שייצאו נגדה, אך הבהיר: "ביממות הקרובות ייחשפו שמות גדולי ישראל ששלחו אותנו, ויראו שהם אינם פחותים מגדולי ישראל העומדים מאחורי ש"ס וג'. נרוץ עד הסוף ותמצאו אותנו בקלפי".

לדבריו, "צבע שחור" מבקשת להתחזק כדי לשמש גיבוי לש"ס וליהדות התורה - ולמנוע מהן להתפשר על הסדרת מעמד "תורתו אומנותו".
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