האדמו"ר מקרעטשניף י-ם ( צילום: שוקי לרר )

בעוד ורוב ככל האדמו"רים וגדולי ישראל בארה"ק יצאו בקריאות קודש לקראת הבחירות לכנסת והבהירו כי ההצבעה היא חוב קדוש, ישנן חצרות השומרות על השקפת הקנאות ויוצאות במלחמת חרמה נגד הבחירות וההשתתפות בכנסת.

דברים חוצבי להבות אש נשא האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים לפני קהל חסידיו, כשהוא מתייחס בהרחבה לסוגיית הבחירות הקרבות ולגזירת הגיוס המרחפת על עולם התורה. בדבריו התייחס הרבי תחילה לניסיונות החקיקה סביב חוק הגיוס: "חשבתי לעצמי כי עתה הזמן לעורר בעניין הגזירה הנוראה, השם ירחם. יש אנשים הרוצים לסמוך על מה שיחוקקו חוק חדש, אולם הדבר ברור כי חוק זה לא יהיה קיים, והבחורים רק יסבלו מזה. אמנם זה לא יתבטל בפעם אחת, אלא קודם יהיה כאילו מניחים את הבחורים לנפשם, ועל ידי זה ירצו להכניס עוד ועוד".

דברות הקודש של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם חסידים ואנ"ש 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

האדמו"ר הבהיר את דרכו של אביו זצ"ל ואמר: "חובה עלינו לדעת שאבי מורי האדמו"ר זצ"ל הורה כי אין ללכת בדרך זו בשום פנים ואופן, רק בדרך של 'סור מרע'. גם כשיש אנשים שבאו ושאלו אותי אם כדאי להם לעזוב את הארץ גם זה לא היה דרכו, אלא יש לנו דרך שעזרה כבר שלושה דורות ותעזור גם הלאה".

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בהמשך המשא עבר האדמו"ר לתקוף בחריפות את ההליכה לבחירות: "עוד ניסיון קשה עומד להגיע עלינו, וזהו הניסיון של הבחירות. אחר שרואים את כל מה שנעשה והרשעים מתגברים עלינו ואין לנו שום עצה, יתחילו להוציא מכתבים ו'קול קורא' שמוכרחים ללכת להציל את כלל ישראל. אך דעו לכם כי אלו דברים בטלים ומבוטלים, ולא יעזור לשום אדם מאומה. כל חפצם הוא להשמיד את ישראל חלילה, כמו שהיה רצונם אחר המלחמה שהקימו את הקיבוצים והביאו את ילדי תימן במטרה להמיר דתם".

כאן כיוון האדמו"ר חצי ביקורת נוקבים כלפי נציגי הציבור החרדי בכנסת: "אפילו שיש היום בכנסת אנשים הנקראים שומרי תורה ומצוות, אין להם מה למכור אפילו לא 'שוואַרץ אונטער א נאָגל' (שחור תחת הציפורן), כלשונו של אבי זצ"ל, ואין להם שום ערך. אם כן מה יועיל אם יהיו שם עוד כמה אנשים, כעשרים וחמישה נציגים חרדים? גם אז יהיה כמו עתה ויהיו מוכרחים להסכים על כל הצרות. בעת הניסיון יש לזכור שזה לא יביא שום ישועה, רק יביא צרה, ויש לדעת כי גזירה זו היא גזירת שמד ממש".

לסיום קרא האדמו"ר לחסידיו לא לסור מהדרך המסורה: "אלא מאי, יש ללכת בדרך המסורה לנו בלי שום חשש, כמו שקיבל אבי מורי זצ"ל מפי רבותיו שאסור לסור מהדרך הישנה ואסור לשמוע לדברי האומרים שאולי יוכלו להיטיב באופן אחר. מי שהולך בדרך התורה, אי אפשר לשלוט עליו בשום גזירה בעולם".