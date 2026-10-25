ההכנות לבחירות ( צילום: רועי ידובסקי )

פעיל שמאל מוכר בשם דוני מכלוף, פרסם קריאה ברשת X שקרא לציבור החרדי להוסיף את המילים "בס"ד" בפינה העליונה של פתק ההצבעה, תוך שהוא מצרף תמונה של פתק הצבעה עם הכיתוב - זאת בתקווה שמי שיכתוב את המילה בס"ד הפתק שלו ייפסל כי זה נוגד את חוקי הבחירות.

"זאת חוצפה שבמדינת היהודים לא הדפיסו בס"ד על פתקי ההצבעה", כתב מכלוף בפוסט. "לכן אני ממליץ לכולם להביא איתכם עט לקלפי ולהוסיף בס"ד בפינה העליונה של הפתק. זה גם יחזק את ההצבעה שלכם וגם ידחוף אצבע בעין לכל החילונים".