 דלג לתוכן הראשי
הפתאטיות והתעמולה

פעיל שמאל קורא לחרדים להוסיף 'בס"ד' על פתק ההצבעה וזכה לשיתופים רבים

פעיל שמאל מוכר פרסם קריאה להוסיף 'בס"ד' על פתק ההצבעה • מספר פעילי שמאל מיהרו לשתף את הפוסט ככל הנראה בתקווה שאנשים באמת יפלו בפח (חדשות חרדים)

חב
חנני ברייטקופף
כיכר השבת |
3
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
ההכנות לבחירות (צילום: רועי ידובסקי)

פעיל שמאל מוכר בשם דוני מכלוף, פרסם קריאה ברשת X שקרא לציבור החרדי להוסיף את המילים "בס"ד" בפינה העליונה של פתק ההצבעה, תוך שהוא מצרף תמונה של פתק הצבעה עם הכיתוב - זאת בתקווה שמי שיכתוב את המילה בס"ד הפתק שלו ייפסל כי זה נוגד את חוקי הבחירות.

"זאת חוצפה שבמדינת היהודים לא הדפיסו בס"ד על פתקי ההצבעה", כתב מכלוף בפוסט. "לכן אני ממליץ לכולם להביא איתכם עט לקלפי ולהוסיף בס"ד בפינה העליונה של הפתק. זה גם יחזק את ההצבעה שלכם וגם ידחוף אצבע בעין לכל החילונים".

הפוסט שפרסם

הפוסט זכה לשיתוף מצד דמויות בכירות בשמאל הישראלי. בין המשתפים: גונן בן יצחק, מייסד תנועת Crime Minister ומובילי המחאות נגד הממשלה, ונאור נרקיס, פעיל מפלגת הדמוקרטים.

הבעיה בקריאה זו היא שעל פי הוראות ועדת הבחירות המרכזית, כל תוספת בכתב יד על פתק ההצבעה עלולה לפסול אותו. כפי שנקבע בהחלטת הוועדה בעניין רשימת כחול לבן, "אם במהלך ספירת הקולות יימצאו פתקי הצבעה של הרשימה, מודפסים או בכתב יד, הם ייחשבו לפתקים פסולים".

יצוין כי גונן בן יצחק, אחד ממשתפי הפוסט, הוא עורך דין שייצג בעבר קובלנות פליליות נגד פעילי ימין. כפי שדיווחנו, בית משפט השלום בתל אביב ביטל לאחרונה את הקובלנות הפליליות שהגיש באמצעותו נגד פעיל הימין מרדכי דוד, כאשר השופטת מתחה ביקורת על התנהלות הקובלים לאורך ההליך.

ועדת הבחירות המרכזית הבהירה כי רק פתקי הצבעה מודפסים ללא כל תוספת בכתב יד נחשבים לכשרים. כל סימון, כתיבה או תוספת על הפתק עלולים לפסול אותו בספירה.
בחירותועדת הבחירות המרכזיתפתקי הצבעהפתקבחירות לכנסתגונן בן יצחקציבור חרדימפלגת הדמוקרטיםבחירות לכנסת ה-26

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר