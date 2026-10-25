פעיל שמאל מוכר בשם דוני מכלוף, פרסם קריאה ברשת X שקרא לציבור החרדי להוסיף את המילים "בס"ד" בפינה העליונה של פתק ההצבעה, תוך שהוא מצרף תמונה של פתק הצבעה עם הכיתוב - זאת בתקווה שמי שיכתוב את המילה בס"ד הפתק שלו ייפסל כי זה נוגד את חוקי הבחירות.
"זאת חוצפה שבמדינת היהודים לא הדפיסו בס"ד על פתקי ההצבעה", כתב מכלוף בפוסט. "לכן אני ממליץ לכולם להביא איתכם עט לקלפי ולהוסיף בס"ד בפינה העליונה של הפתק. זה גם יחזק את ההצבעה שלכם וגם ידחוף אצבע בעין לכל החילונים".
הפוסט זכה לשיתוף מצד דמויות בכירות בשמאל הישראלי. בין המשתפים: גונן בן יצחק, מייסד תנועת Crime Minister ומובילי המחאות נגד הממשלה, ונאור נרקיס, פעיל מפלגת הדמוקרטים.
הבעיה בקריאה זו היא שעל פי הוראות ועדת הבחירות המרכזית, כל תוספת בכתב יד על פתק ההצבעה עלולה לפסול אותו. כפי שנקבע בהחלטת הוועדה בעניין רשימת כחול לבן, "אם במהלך ספירת הקולות יימצאו פתקי הצבעה של הרשימה, מודפסים או בכתב יד, הם ייחשבו לפתקים פסולים".
יצוין כי גונן בן יצחק, אחד ממשתפי הפוסט, הוא עורך דין שייצג בעבר קובלנות פליליות נגד פעילי ימין. כפי שדיווחנו, בית משפט השלום בתל אביב ביטל לאחרונה את הקובלנות הפליליות שהגיש באמצעותו נגד פעיל הימין מרדכי דוד, כאשר השופטת מתחה ביקורת על התנהלות הקובלים לאורך ההליך.
ועדת הבחירות המרכזית הבהירה כי רק פתקי הצבעה מודפסים ללא כל תוספת בכתב יד נחשבים לכשרים. כל סימון, כתיבה או תוספת על הפתק עלולים לפסול אותו בספירה.