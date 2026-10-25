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סגרו מעגל על הבמה; החיבוק המרגש בין מאיר רובינשטיין ליצחק פינדרוס | צפו

אלפים מתושבי העיר ביתר התכנסו אמש (מוצשב"ק) במתנ"ס העירוני בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל, ראש הישיבה הגר"ד לנדו וראש הישיבה הגרמ"ה הירש • רגע מרגש במיוחד נרשם על הבמה: החיבוק החם והידידותי בין ראש העיר הנוכחי מאיר רובינשטיין לראש העיר לשעבר ח"כ יצחק פינדרוס (חרדים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)

אלפים מתושבי ביתר עילית התכנסו אמש (מוצאי שבת) לכינוס בחירות מרכזי ואדיר שנערך במתנ"ס העירוני, בראשות גדולי הדור, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, ולצד כלל רבני העיר מכל העדות והחוגים, חסידים וליטאים כאחד.

רגע מרגש במיוחד שנרשם במהלך הערב ומשך את תשומת לב ההמונים, היה עת נפגשו על הבמה ראש העיר לשעבר ח"כ יצחק פינדרוס וראש העיר המכהן מאיר רובינשטיין. השניים התחבקו בחום ובידידות מופלגת, תוך שהם מאחלים זה לזה הצלחה מרובה במערכת הבחירות הקרבה ומפגינים אחדות מרוממת למען שגשוגה של העיר.

במהלך הערב שמעו התושבים את דברות הקודש של גדולי הדור לקראת המערכה על קודשי ישראל.

בסיום המעמד פצחו גדולי ישראל בריקוד נלהב.

כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
פינדרוס ורובנשטיין בכינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)
כינוס בחירות בביתר (צילום: ארי קופרשטוק)

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ביתר עיליתהרב דב לנדויצחק פינדרוסהרב משה הלל הירשמאיר רובינשטיין

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