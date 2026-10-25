אלפים מתושבי ביתר עילית התכנסו אמש (מוצאי שבת) לכינוס בחירות מרכזי ואדיר שנערך במתנ"ס העירוני, בראשות גדולי הדור, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, ולצד כלל רבני העיר מכל העדות והחוגים, חסידים וליטאים כאחד.

רגע מרגש במיוחד שנרשם במהלך הערב ומשך את תשומת לב ההמונים, היה עת נפגשו על הבמה ראש העיר לשעבר ח"כ יצחק פינדרוס וראש העיר המכהן מאיר רובינשטיין. השניים התחבקו בחום ובידידות מופלגת, תוך שהם מאחלים זה לזה הצלחה מרובה במערכת הבחירות הקרבה ומפגינים אחדות מרוממת למען שגשוגה של העיר.

במהלך הערב שמעו התושבים את דברות הקודש של גדולי הדור לקראת המערכה על קודשי ישראל.

בסיום המעמד פצחו גדולי ישראל בריקוד נלהב.