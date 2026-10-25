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היה אמור להתחתן הערב

השבת המרגשת עם הבחור החסידי שנחשד בריגול לאיראן; החתונה שבוטלה והביקור של ראש הישיבה

החתן האמריקאי אלי לוון שנעצר בחשד למגע עם סוכן זר שוחרר בערב שב"ק למעצר בית • הבחור היה אמור להתחתן הערב, ולעת עתה טרם נקבע מועד חדש ליום שמחתו • וגם, הביקור המרגש של ראש הישיבה שנחת במיוחד בארץ בערב שבת (חדשות, חרדים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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הרב שלום לנדא מבקר את אלי לוון בערב שבת (צילום: באדיבות המצלם)

כפי שדיווחנו בערב שבת האחרון, החתן הבחור אלי לוון, שנחשד כמרגל עבור איראן לאחר שתיעד מקומות מסוימים שלדבריו צולמו כפי שכל תייר מתעד, שוחרר למעצר בית לאחר ארבעה חודשים קשים בכלא גלבוע.

כזכור, אלי לוון (21), אזרח אמריקאי הלומד בירושלים, נחשד כי ניהל מגע עם סוכן זר איראני. בשישי האחרון התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בירושלים, בעקבות החלטת בית המשפט העליון לאפשר את שחרורו למעצר בית. מדובר בהישג משמעותי שמגיע לאחר חודשים ארוכים של מאמצים אינטנסיביים מצד ארגון 'צדק', בראשות גדול העסקנים לפדיון שבויים הרב משה מרגרטן, אשר שכר את שירותיהם של עורכי הדין הבכירים אורי קורב ומנחם שטאובר, שפעלו במקצועיות ובמסירות רבה להשגת השחרור.

לאורך כל התקופה התקיימו שיחות והתייעצויות אסטרטגיות רצופות בין הנהלת ארגון 'צדק' לבין העסקן אבי האסירים, הרב שמעון שישא, בתיאום הדוק, לבחינת האפשרויות המשפטיות וגיבוש פתרונות יצירתיים, עד להשגת התוצאה המיוחלת. במסגרת המאמצים, ערבות שחרורו שהודברה והועמדה על ידי ארגון 'צדק' עומדת על סכום של 750,000 ש"ח, לצד נכס בשווי של כ-3 מיליון ש"ח שהועמד כערבות על ידי נדיב מירושלים.

אלי ישהה במעצר בית בביתו של העסקן הרב חיים מאיר הירש, אשר נרתם במסירות רבה והסכים לפתוח את ביתו כדי לאפשר את השחרור המיוחל.

החתן שוחרר בערב שבת (לך לך), ממש שעות אחדות טרם כניסת השבת שבו היה אמור לעלות לתורה לקראת חתונתו שתוכננה להתקיים היום (ראשון) בארה"ב, חתונה שמועד קיומה טרם ידוע.

עם שחרורו למעצר הבית בערב שבת, זכה החתן לביקור נרגש של ראש הישיבה שלו לשעבר, הרה"ג רבי שלום לנדא, גאב"ד ריבניץ בוויליאמסבורג וראש ישיבת 'תלמודי דגירסא, אחיו של איל ההון יואלי לנדא, המוכר כמחנך חסידי בולט המרביץ שיעורים באמונה ובשלום בית.

זוהרן ממדאני בביקור אצל הרב שלום לנדא (צילום: לייבוש נייהוז)

אגב, הרב לנדא הנ"ל, זכה בחול המועד סוכות האחרון לביקור מסקרן של ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, שהגיע בליווי עסקנים מסאטמר התומכים בו לכל אורך הדרך.

השבת עברה על החתן באווירה מרוממת ומיוחדת בצל שחרורו מהכלא, שם שהה מספר חודשים ארוכים, כולל ימי החגים והרחמים והסליחות. אחד הרבנים ששהו במקום ציין בפניו במהלך קידושא רבא בשבת: "בשמים כבר היה רשום שזו תהיה השבת המיוחדת שלך. אכן, האופרוף לא התקיים כסדרו, אך זכית לשבת מרוממת ומצילת נפשות לאחר שיצאת מאפילה לאורה".

כעת, הוא מקווה לסיום ההליך המשפטי ולעמוד בקרוב תחת החופה ביום חתונתו המיוחל שטרם נקבע זמן חדש לייעדו.
כלא גלבועהרב שלום לנדאריגול לאיראןאלי לווןארגון צדקמשה מרגרטן

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