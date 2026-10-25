כפי שדיווחנו בערב שבת האחרון, החתן הבחור אלי לוון, שנחשד כמרגל עבור איראן לאחר שתיעד מקומות מסוימים שלדבריו צולמו כפי שכל תייר מתעד, שוחרר למעצר בית לאחר ארבעה חודשים קשים בכלא גלבוע.

כזכור, אלי לוון (21), אזרח אמריקאי הלומד בירושלים, נחשד כי ניהל מגע עם סוכן זר איראני. בשישי האחרון התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בירושלים, בעקבות החלטת בית המשפט העליון לאפשר את שחרורו למעצר בית. מדובר בהישג משמעותי שמגיע לאחר חודשים ארוכים של מאמצים אינטנסיביים מצד ארגון 'צדק', בראשות גדול העסקנים לפדיון שבויים הרב משה מרגרטן, אשר שכר את שירותיהם של עורכי הדין הבכירים אורי קורב ומנחם שטאובר, שפעלו במקצועיות ובמסירות רבה להשגת השחרור.

לאורך כל התקופה התקיימו שיחות והתייעצויות אסטרטגיות רצופות בין הנהלת ארגון 'צדק' לבין העסקן אבי האסירים, הרב שמעון שישא, בתיאום הדוק, לבחינת האפשרויות המשפטיות וגיבוש פתרונות יצירתיים, עד להשגת התוצאה המיוחלת. במסגרת המאמצים, ערבות שחרורו שהודברה והועמדה על ידי ארגון 'צדק' עומדת על סכום של 750,000 ש"ח, לצד נכס בשווי של כ-3 מיליון ש"ח שהועמד כערבות על ידי נדיב מירושלים.

אלי ישהה במעצר בית בביתו של העסקן הרב חיים מאיר הירש, אשר נרתם במסירות רבה והסכים לפתוח את ביתו כדי לאפשר את השחרור המיוחל.

חסיד חב"ד נעצר בחשד לרצח: דרס למוות צעיר בקליפורניה דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 10:13

החתן שוחרר בערב שבת (לך לך), ממש שעות אחדות טרם כניסת השבת שבו היה אמור לעלות לתורה לקראת חתונתו שתוכננה להתקיים היום (ראשון) בארה"ב, חתונה שמועד קיומה טרם ידוע.

עם שחרורו למעצר הבית בערב שבת, זכה החתן לביקור נרגש של ראש הישיבה שלו לשעבר, הרה"ג רבי שלום לנדא, גאב"ד ריבניץ בוויליאמסבורג וראש ישיבת 'תלמודי דגירסא, אחיו של איל ההון יואלי לנדא, המוכר כמחנך חסידי בולט המרביץ שיעורים באמונה ובשלום בית.