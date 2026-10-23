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דרמה באוויר: טיסת אל על נחתה בפריז - הוקמו בית כנסת וחדר אוכל כשר

דרמה בדרך לארה"ב הסתיימה בדאגה לצרכי הדת: טיסת אל על שהייתה בדרכה לניו יורק נאלצה לבצע נחיתת חירום בפריז | לצד פינוי הנוסעים למלון, בחברה הקימו מעטפת עבור הציבור החרדי - כולל מזון כשר, חדר אוכל נפרד, מניין עם ספר תורה וליווי של רב מקומי (חרדים)

כה
כיכר השבת
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ההכנות בפריז

דרמה לא צפויה התרחשה במהלך טיסת אל על שהייתה בדרכה מישראל לניו יורק: בשל נסיבות חירום, נאלץ צוות המטוס לבצע נחיתת חירום בשדה התעופה בפריז. עבור מאות הנוסעים ששהו על המטוס, הבשורה על העיכוב והשהות הבלתי מתוכננת בבירה הצרפתית הולידה דריכות, אך בחברת אל על פעלו במהירות כדי לספק מענה לכל צורכיהם.

לצד המערך הלוגיסטי המורכב של העברת הנוסעים ללינה בבית מלון מקומי, שמו בחברה דגש מיוחד על צורכיהם של הנוסעים החרדים ושומרי המצוות שנקלעו לסיטואציה הרחק מהבית וללא היערכות מוקדמת.

כחלק מההיערכות המהירה במלון, דאגה החברה להבאת ארוחות כשרות עבור הנוסעים, לצד הקצאת חדר אוכל ייעודי ונפרד עבור הציבור שומר הכשרות.

מעבר למענה הגשמי, בחברה פעלו להבטיח כי אורח החיים התורני של הנוסעים לא ייפגע: במלון הוסדר מתחם מיוחד ששימש כבית כנסת לתפילות במניין, אליו הובא ספר תורה. כמו כן, הוזמן רב מקומי שליווה את הנוסעים מקרוב ונתן מענה לשאלות הלכתיות ולצרכים הדתיים במהלך השהות.

הנוסעים החרדים שהיו על הטיסה הביעו הערכה רבה על היחס החם והמענה המהיר: "זה לא מובן מאליו שבסיטואציה מורכבת של נחיתת חירום, חברה דואגת לא רק למיטה ולאוכל, אלא יורדת לפרטים של כשרות, ספר תורה ומקום לתפילה בכבוד", ציינו נוסעים במקום.

בזכות ההתארגנות המהירה, יכלו הנוסעים לעבור את השהות הבלתי מתוכננת בביטחה תוך שמירה מלאה על סדר יומם התורני וההלכתי, עד להמשך הטיסה ליעד.
שבתאל עלפריז

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