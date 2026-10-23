בשטח ניכרת מגמה הולכת וגוברת, ומפתיעה לכאורה, של חיבור בין הציבור החרדי למפלגת נעם לישראל. אלא שכאשר בוחנים את הדברים לעומק, מתברר שאין בכך הפתעה של ממש: בין ח"כ אבי מעוז לציבור החרדי קיימת שותפות סביב סוגיות היסוד של הזהות היהודית, מעמד התורה והעמידה לצד לומדי התורה גם בתקופות הקשות ביותר.

החיבור עם המגזר החרדי יכול להסביר את העובדה כי מפלגת נעם לישראל ממשיכה במגמת העלייה. בהמשך למגמת ההתחזקות בסקרים לפני עשרה ימים, כאשר בסקר של פילבר ובסקר של מכון סמית היא מגיעה לראשונה ל־1.5%, כעת מדווחים במפלגה כי הסקרים הפנימיים העדכניים, שנעשו על ידי מכון סמית מצביעים על נתון גבוה עוד יותר של 2.7 אחוז, לצד נתון שכ־6% מהנשאלים שוקלים להצביע למפלגה. בשבועות האחרונים קיבל ח"כ מעוז ברכות משורה של רבנים בולטים במגזר החרדי. אחד הביטויים הבולטים לחיבור הוא תמיכתו של הגר"ד כהן, חתנו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, שהביע תמיכה רשמית במפלגת נעם לישראל וקרא להצביע לה. בכנס השגרירים של המפלגה אמר הרב כהן: "אבי מעוז הוא היחיד שעוסק במהות, באמת ולא בסיסמאות. לא ייתכן שיכריחו יהודי לחלל שבת, שלא יתנו לו להניח תפילין בבית הספר".

ברכה נוספת קיבל ח"כ מעוז מהאדמו"ר מפיטסבורג, שאמר לו: "שמעתי עליכם הרבה, כולם יודעים שאתם באמת דואגים ליידישקייט", ובירך אותו בהצלחה בפעילותו למען היהדות.

לצד הגר"ד כהן והאדמו"ר מפיטסבורג, ח"כ מעוז נפגש בתקופה האחרונה עם שורה של רבנים נוספים, בהם הגאון רבי יצחק ברדא, ראש מוסדות "יצחק ירנן" באשקלון; הגאון רבי אברהם לוי, ראש מוסדות "נחל נובע" בבאר שבע; הגאון רבי בועז יורקוביץ', רב קהילת חב"ד בלוד; הגאון רבי ליאור כהן, ראש מוסדות "אור המאיר"; והרב אוריאל מאזוז, מנכ"ל מוסדות "דרכי העיון". גם הגאון רבי שאול אלתר, מנהיג קהילת "פני מנחם", בירך את מעוז להצלחה בפעילותו.

הקשרים הללו נשענים על בסיס משותף שנבנה לאורך שנים. ח"כ מעוז זוכה להערכה בקרב גורמים בציבור החרדי בזכות דבקותו בעקרונותיו, יראת השמיים שלו והעמידה העקבית לימין עולם התורה, גם בתקופות שבהן המאבק על מעמדו של עולם התורה היה קשה במיוחד.

לצד פעילותו הציבורית בשנים האחרונות, בציבור החרדי זוכרים לח"כ מעוז גם את פועלו כמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ואת הסיוע שהעניק לערים החרדיות בתקופת כהונתו. העשייה באותן שנים, לצד פעילותו כיום למען הזהות היהודית ולמען עולם התורה, מחזקת את הקשר שנוצר בינו לבין רבנים וקהילות חרדיות.

ביטוי נוסף לחיבור בין נעם לישראל לציבור החרדי הוא הצבתו של שמעון טובול, נציג הציבור החרדי וסגן ראש העיר באר שבע, במקום השני ברשימת המפלגה לכנסת. שילובו של טובול ברשימה מבטא את הרצון לתת ייצוג לקול החרדי במסגרת מפלגה הרואה בשמירה על הזהות היהודית, מעמד התורה והמאבק למען לומדי התורה עקרונות יסוד.

במקביל להרחבת הקשרים עם הציבור החרדי, נעם לישראל ממשיכה בהיערכות לישורת האחרונה של מערכת הבחירות. בכנס השגרירים הארצי שנערך בבנייני האומה בירושלים השתתפו כ-3,500 פעילים מכל רחבי הארץ, שכל אחד מהם התחייב לגייס לפחות 50 מצביעים נוספים עד יום הבחירות.

במהלך הכנס דחה יו"ר המפלגה, ח"כ אבי מעוז, את הקריאות לפרוש מהמרוץ ואמר: "אומרים לנו שאנחנו חסרי אחריות. חוסר אחריות זה לפרוש עכשיו ולהמשיך להפקיר את ילדי ישראל במערכת החינוך להמשך שטיפת המוח הפרוגרסיבית שהם עוברים ולהמשך הניתוק שלהם מהזהות היהודית".

את המשא המרכזי בכנס נשא הרב צבי ישראל טאו, נשיא ישיבת הר המור ומנהיגה הרוחני של המפלגה, שאמר: "תנועת נעם לישראל קמה ונהייתה, לחזור אחורה אי אפשר, לשתוק עוד אי אפשר".

הברכות שמקבל ח"כ מעוז והבעת התמיכה המפורשת מצד רבנים חרדים מצטרפות למגמה המסתמנת בשטח. החיבור בין נעם לישראל לקהילות חרדיות נשען על עקרונות משותפים ועל היכרות ארוכת שנים עם פעילותו של מעוז, הרואה בשמירה על הזהות היהודית ובהגנה על עולם התורה חלק מרכזי בשליחותו הציבורית.

"הציבור החרדי מבין היום יותר מתמיד מי באמת עומד לצדו", אומר אריאל שילה, מנהל המטה החרדי במפלגת "נעם לישראל".

אריאל שילה

"ח"כ אבי מעוז הוכיח לאורך כל הקדנציה שהוא לא מתפשר על הזהות היהודית ולא מפקיר את עולם התורה ובני הישיבות. החיבור ההדוק שלנו עם המגזר החרדי נולד משותפות עמוקה באמונה, בערכים ובמאבק על דמותה היהודית של מדינת ישראל. כשצריך להיאבק על הדברים החשובים באמת, אבי מעוז נמצא בחזית".