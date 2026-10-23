אדם פתח באש לעבר עוברים ושבים בעיירה טראפ הסמוכה לפריז, כך לפי דיווחים רשמיים שפורסמו היום (שישי).

האירוע החל בסביבות השעה 11:30 (שעון מקומי) כאשר אדם שזהותו לא פורסמה באופן רשמי פתח באש מרכבו במספר שכונות עוני שרוב ככל תושביה מוסלמים.

מחקירה ראשונית עולה כי החשוד עבר משכונה לשכונה וירה לעובר עוברים ושבים באופן רנדומלי.

המחבל נעצר לאחר כשמונה דקות מתחילת האירוע ולא הביע התנגדות לכוחות בשטח. למרות שזהותו לא פורסמה, ברשתות החברתיות פורסם כי מדובר באדם העונה לשם קווין, כבן 39 המזדהה עם הימין הקיצוני.

המשרד ללוחמה בטרור פתח בחקירה לחשד ל"מעשה טרור הקשור לגזע", מה שממחיש כי אכן מדובר באירוע טרור. באופן חריג, המחבל עשה שימוש בנשק מסוג "סטן" 9 מ"מ, רובה מקלע בריטי ממלחמת העולם השנייה שיוצר גם בישראל ואינו נפוץ בשכונות הפשע האיסלאמיות בצרפת.

מדיווחים רשמיים עולה כי אדם אחד מת בפיגוע ומספר נפצעו, כולל ילדה בת 12 שנפגעה ממספר כדורים ונמצאת במצב אנוש.