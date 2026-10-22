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מוקד הקיצוניות

דגל פלסטין על קירותיו; הצצה נדירה לבית הדין של הקנאים שעובד לפי שעון אירופה

במשך מספר שנים פועל בית דין של הקנאים בלב שכונת 'מאה שערים' בירושלים, במחתרת חלקית ומושך אש | המקום פועל לפי שעון אירופה כדי להתנתק מהמדינה | צפו בתיעוד חריג של הצלם חיים גולדברג (חרדים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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הרב טייטלבוים בבית ההוראה של הקנאים במאה שערים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)

בלב שכונת 'מאה שערים' בירושלים, בין סמטאות האבן הנוסטלגיות, פועל מזה שנים בית הוראה חריג ושנוי במחלוקת של פלגי הקנאים הקיצוניים. בראש המקום יושב הרב טייטלבוים, בעל תשובה במקורו, המנהל את אורחותיו בניתוק מוחלט ומוצהר ממדינת ישראל, עד כדי כך ששעות הפתיחה של המקום מכוונות באופן קבוע על פי שעון אירופה, במטרה להימנע מכל סממן של הכרה בשעון הרשמי של המדינה.

מבחוץ, המקום בולט לעין באופן פרובוקטיבי במיוחד, כאשר על אבני ירושלים העתיקות צבוע ענק סמל ודגל הפלסטינים. קבוצה קיצונית זו חרתה על דגלה מלחמה עיקשת נגד המדינה הציונית, וכחלק מפעילותם הם נוהגים מעת לעת לשרוף דגלים, לקרוא קריאות גנאי בזמן הצפירה בימי הזיכרון, ולתלות דגלי פלסטין וכרזות תמיכה. עם זאת, מציינים יודעי דבר כי מעבר לפן ההצהרתי והקיצוני, בית ההוראה עצמו אינו מנהל פעילות מעשית ענפה.

כעת, מגיש הצלם חיים גולדברג מפלאש 90, הצצה נדירה אל תוך המעוז הסגור. התמונות מציגות את מראות בית ההוראה הישן והנוסטלגי, את מכשיר הטלפון הוותיק עם חוגת הסיבוב המיתולוגית, ערימות ספרי קודש בלויות, ואת הרב טייטלבוים היושב על מקומו לצד התיעוד החיצוני של הדגל המצוייר על קירות המקום.

הרב טייטלבוים בבית ההוראה של הקנאים במאה שערים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הרב טייטלבוים בבית ההוראה של הקנאים במאה שערים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הרב טייטלבוים בבית ההוראה של הקנאים במאה שערים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הרב טייטלבוים בבית ההוראה של הקנאים במאה שערים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הטלפון הנוסטלגי בבית ההוראה של הקנאים במאה שערים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הרב טייטלבוים בבית ההוראה של הקנאים במאה שערים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הרב טייטלבוים בבית ההוראה של הקנאים במאה שערים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הרב טייטלבוים בבית ההוראה של הקנאים במאה שערים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הרב טייטלבוים בבית ההוראה של הקנאים במאה שערים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הרב טייטלבוים בבית ההוראה של הקנאים במאה שערים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הרב טייטלבוים בבית ההוראה של הקנאים במאה שערים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הרב טייטלבוים בבית ההוראה של הקנאים במאה שערים (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
מאה שעריםדגל פלסטיןבית הוראהפלג הקנאים

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