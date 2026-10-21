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השאלה, התשובה והתנאי

"הנשים תישארנה לבד": ההוראה הדרמטית של המנהיג הגר"ד לנדו לאברכים מאיטליה בגלל הבחירות

משפחות אברכים העוסקות בקירוב ברומא תהו כיצד עליהם לנהוג לקראת יום הבחירות בארץ - לנוכח העלויות הגבוהות לטוס עם כל המשפחה והקשיים הטכניים להשיג בייביסיטר לילדים • ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו השיב במכתב חד-משמעי בכתב ידו (חרדים)

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כיכר השבת |
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ראש הישיבה הגר"ד לנדו (צילום: Shlomi Cohen/FLASH90)

שאלת הבחירות והשליחות בחו"ל: שאלת חובת ההצבעה בבחירות עבור בני תורה המתגוררים בחו"ל במסגרת פעילות קירוב מגיעה לפתחו של מנהיג הציבור הליטאי, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

ל'כיכר השבת' נודע כי שלוש משפחות אברכים המתגוררות ברומא שבאיטליה, הפועלות במסגרת כולל ובית ספר לקירוב שהוקמו בנשיאותו של מרן ראש הישיבה הגראייל שטיינמן זצוק"ל, שיגרו שאלה דחופה למעונו של הגר"ד לנדו לקראת יום הבחירות.

בפנייתם הם תיארו את המורכבות הדרומית והכלכלית הכרוכה בהגעה לארץ: "האישה מורה בבית ספר קירוב והבעלים לומדים בכולל קירוב בקהילה", נכתב בשאלה. "השאלה היא האם צריכים לחזור לישראל להצביע בבחירות? ואם כן, האם שני בני הזוג צריכים לחזור?".

כותב השאלה הסביר את הקושי: "זה מורכב למצוא מי שישמור על הילדים, ולכן צריכים לטוס עם הילדים והעלויות מאוד גבוהות".

בתשובה בכתב ידו, הכריע ראש הישיבה הגר"ד לנדו כי אין לפטור את הבעלים מהגעתם להצביע, אך הקל על הנשים - רק במקרה שאין פתרון לילדים.

"אם הדבר ברור שבשום אופן אי אפשר למצוא סידור לילדים כשההורים יעדרו - יסעו הגברים לבד להצביע, והנשים תישארנה שם לבד לשמור על הילדים", הורה הגר"ד לנדו וחתם את מכתבו.

תשובתו של הגר"ד לנדו על המכתב, בכתב ידו
דגל התורההרב דב לנדואיטליההצבעהרומאבחירות 2026

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