חסיד חב"ד נעצר בחשד לרצח: דרס למוות צעיר בקליפורניה

זעזוע קשה פוקד את הקהילה היהודית בדרום קליפורניה, לאחר שאחד מהתושבים, אבא בריסקי (35), דמות מוכרת מקהילת חב"ד באגורה הילס, נעצר בחשד לרצח בעקבות אירוע דריסה קטלני שהתרחש ליד תחנת דלק של קוסטקו בעיר קמרילו.

האירוע התרחש בשעות הערב, כאשר רכב מסוג אינפיניטי Q60 קופה פגע בעוצמה בניקולס לאנג, צעיר בן 28 תושב מודסטו. עדי ראייה שהיו במקום הצביעו על בריסקי כנהג הפוגע, והוא נעצר במקום כשהוא יושב במכוניתו בחניון המתחם.

על פי דיווחי השריף של מחוז ונטורה, הקורבן פונה בדחיפות לבית החולים המקומי, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתב האישום הראשוני מגדיר את כלי הרכב שבו נהג בריסקי כ"נשק קטלני ומסוכ

החשוד, אבא בריסקי, הוא בנו של הרב משה בריסקי – דמות מוערכת בקהילת חב"ד בדרום קליפורניה. הדיווחים על מעצרו של בנו הלאמינו את חברי הקהילה בתדהמה עמוקה.

בנוסף לחשד לרצח, מיוחס לבריסקי אישום של התנגדות והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו. הוא מוחזק כעת בכלא המחוזי, כאשר דיווחים שונים מצביעים על קביעת ערבות בגובה 3 מיליון דולר או מעצר עד תום ההליכים ללא ערבות.

חקירת המקרה הועברה ללשכת הפשעים החמורים של משרד השריף במחוז ונטורה, בשיתוף יחידת החקירות של קמרילו. בשלב זה, הנסיבות שהובילו לאירוע הדרמטי נותרות עטופות במיסטורין: החוקרים טרם פרסמו האם קדם לדריסה ויכוח, האם מדובר במעשה מכוון או בתאונה, והאם הייתה היכרות מוקדמת בין השניים.

המשטרה הגדירה את החקירה כחקירת רצח פעילה וקוראת לציבור למסור כל מידע שיכול לסייע בחקירה. האירוע מצטרף לשורת מקרים קשים שפקדו את הקהילה היהודית בארצות הברית בתקופה האחרונה.

לפני מספר ימים נדקר חסיד חב"ד מקראון הייטס בגבו בעת שצעד ברחוב במנהטן, כאשר התוקפת התקרבה אליו מאחור ודקרה אותו במחט או מזרק. משטרת ניו יורק פתחה בחקירה כפשע שנאה אנטישמי.

בסוף השבוע נעצרה החשודה במעורבות בתקיפה האנטישמית, בעקבות פעילות שטח מאומצת ושיתוף פעולה הדוק בין ארגוני השמירה השכונתיים למשטרת ניו יורק.