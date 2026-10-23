בשורה משמחת: לאחר ארבעה חודשים קשים בכלא גלבוע, החתן הבחור אלי לוון שנחשד כמרגל שוחרר היום (שישי, ערב שבת קודש פרשת לך לך) למעצר בית.

כזכור, אלי לוון (21), אזרח אמריקאי הלומד בירושלים, נחשד כי ניהל מגע עם סוכן זר איראני. היום התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בירושלים, בעקבות החלטת בית המשפט העליון לאפשר את שחרורו למעצר בית.

מדובר בהישג משמעותי שמגיע לאחר חודשים ארוכים של מאמצים אינטנסיביים מצד ארגון 'צדק', בראשות גדול העסקנים לפדיון שבויים הרב משה מרגרטן, אשר שכר את שירותיהם של עורכי הדין הבכירים אורי קורב ומנחם שטאובר, שפעלו במקצועיות ובמסירות רבה להשגת השחרור.

לאורך כל התקופה התקיימו שיחות והתייעצויות אסטרטגיות רצופות בין הנהלת ארגון צדק לבין העסקן הרב שמעון שישא, בתיאום הדוק, לבחינת האפשרויות המשפטיות וגיבוש פתרונות יצירתיים, עד להשגת התוצאה המיוחלת.

במסגרת המאמצים והערבות לשחרורו, שאורגנה על ידי ארגון צדק, כוללת סכום של 750,000 ש”ח, וכן בית בשווי של כ-3 מיליון ש”ח, שהועמד כערבות על ידי נדיב מירושלים.

אלי ישהה במעצר בית בביתו של העסקן הרב חיים מאיר הירש, אשר נרתם במסירות רבה והסכים לפתוח את ביתו כדי לאפשר את השחרור.

הבוקר התקיימה שיחת תיאום נוספת בין הרב משה מרגרטן לר' שמעון שישא יו"ר מרכז עזרה וייעוץ, אשר נכח היום בבית המשפט בירושלים וליווה מקרוב את הדיון.

הוא שוחרר בערב שבת האופרוף שלו שבו היה אמור לעלות התורה והחתונה שלו הייתה אמורה להיות ביום ראשון.

כאמור, לאחר חודשים ארוכים של עבודה מאומצת, תכנון אסטרטגי ושיתוף פעולה הדוק בין כלל הגורמים, הגיע הרגע המיוחל, ואלי צפוי סוף סוף לצאת משערי הכלא.

אחד העסקנים עמו שוחחנו אומר כי הבשורה המרגשת מתרחשת דווקא בעיצומה של שמחת אירוסי בתו של הרב משה מרגרטן ששמחה מצטרפת לשמחה, ודמעות של צער הופכות לדמעות של שמחה בדיוק בערב השבת שבה היה אמור לחגוג את העלייה לתורה.