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בעקבות הזזת השעון

שעון חורף | מערת המכפלה משנה שעות פתיחה: מה שכל מבקר חייב לדעת

החל מהיום שעות הפתיחה משתנות • המערה פתוחה מ-04:00 עד 20:45 | בשעות הסגירה ניתן להגיע לרחבת המדרגה השביעית (חדשות בארץ)

בס
בני סולומון
כיכר השבת |
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מערת המכפלה בחברון. ( צילום: יוסי אלוני/פלאש90)

החל מהיום (ראשון) עוברת מערת המכפלה בחברון לשעון חורף, עם שינוי בשעות הפתיחה לציבור. על פי הודעת מנהלת מערת המכפלה, במשך כל תקופת שעון החורף המערה תהיה פתוחה החל מהשעה 04:00 בבוקר ועד השעה 20:45 בערב.

השינוי בא בעקבות המעבר לשעון החורף שנכנס לתוקף במוצאי השבת האחרונה, כאשר השעון הוזז שעה אחורה. המעבר לשעון חורף משפיע על מוסדות ציבור רבים ברחבי הארץ, ובכלל זה על שעות הפתיחה של אתרים קדושים.

במנהלת מערת המכפלה הבהירו כי גם בשעות הסגירה הרשמיות, מבקרים יכולים להגיע למתחם ולהתפלל ברחבת המדרגה השביעית. "בשעות הסגירה ניתן להגיע, לבקר ולהתפלל ברחבת המדרגה השביעית", נמסר מהמנהלת.

מערת המכפלה היא אחד האתרים הקדושים ביותר ליהדות, מקום קבורתם של האבות והאמהות. המקום מושך אליו מדי יום מאות מבקרים ומתפללים מכל רחבי הארץ והעולם.

השינוי בשעות הפתיחה צפוי להימשך עד סוף תקופת שעון החורף, עד המעבר לשעון הקיץ במרץ הקרוב.
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