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הקטל בכבישים

תאונה מזעזעת ליד בית שאן: גבר ואישה חולצו מהרכב ללא רוח חיים

צוותי כיבוי והצלה חילצו 2 גופות ללא רוח חיים מרכב הפוך, בעקבות תאונת דרכים קטלנית | פצועים נוספים חולצו מהזירה (בארץ)

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משה בשן
כיכר השבת |
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מהזירה (צילום: כבאות והצלה לישראל)

3 צוותי כיבוי והצלה חילצו 2 גופות ללא רוח חיים מרכב הפוך, בעקבות קטלנית שאירעה על כביש 6678 בסמוך ליישוב טירת צבי בעמק בית שאן.

חובשים שהגיעו לזירה קבעו את מותם של גבר ואישה כבני 30 עם חבלה רב מערכתית, ופינו לבי"ח 3 פצועים נוספים, בהם: אישה כבת 25 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית ו-2 קל.

רשף אלמוג אוחיון, מפקד כוחות הכיבוי במקום הודיע: "פעלנו לחילוץ 2 לכודים מרכב פרטי שהתהפך בתאונת דרכים קשה מאוד. לצערי שני הלכודים שחילצנו מכלי הרכב היו ללא רוח חיים כבר בהגעתנו למקום".

מהזירה
מהזירה (צילום: דוברות מד"א)

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 21:50 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 6678 בסמוך לשדה אליהו".

"חובשים ופרמדיקים של מד"א קובעים את מותם של גבר ואישה כבני 30 עם חבלה רב מערכתית, ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח העמק 3 פצועים, בהם: אישה כבת 25 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית ו-2 קל".

רופא מתנדב במד"א שמעון דיין, חובש ביחידת האופנועים של מד"א נתנאל שוקרון וחובש מד"א צבי גרינהוט, סיפרו: "ראינו רכב הפוך על הגג ובתוכו גבר ואישה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, טיפלנו ב-3 פצועים נוספים במצב בינוני וקל."
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