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בינתיים בדובאי: דירות 2 חדרים כבר מתקרבות למיליון שקל

בזמן שמשפחות חדשות נכנסות למעגל המתעניינים, מפת המחירים בדובאי ממשיכה להשתנות.

לפי נתוני Clarity, לפני כשנה ניתן היה למצוא דירות 2 חדרים החל מ־850 אלף שקל. כיום מחירי הכניסה מתחילים סביב 950 אלף שקל, פער של כמעט 12% בתוך שנה.

אבל ההבדל הגדול נמצא בין האזורים.

באזור 3.5, בעוטף המרינה, בחברה מציינים שכבר קשה למצוא דירות 2 חדרים בפחות ממיליון שקל. לעומת זאת, באזורי הפיתוח של עוטף בורג' (אזור 5) עדיין ניתן למצוא אפשרויות במחירים נמוכים יותר.

לדברי רובינשטיין, חצי השנה הקרובה עשויה להיות מעניינת במיוחד למשקיעים הבוחנים פרויקטים חדשים באזורים שעדיין נמצאים בשלבי התפתחות.

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הפרויקט החדש שמכוון לאנשי ההייטק ולדור הצעיר

אחת הדוגמאות לכיוון החדש של שוק המגורים בדובאי היא פרויקט KORE של חברת אימתיאז, בדובאילנד.

מדובר בפרויקט קונספט שבמרכזו אורח חיים ספורטיבי, עם מתחמי אימון ייחודיים, אזורי התאוששות וחללי פעילות גופנית.

הפרויקט מכוון בין היתר לקהל צעיר ועובד, שעשוי להגיע מאזורי ההייטק והאוניברסיטאות הסמוכים, בהם Dubai Silicon Oasis ו־Academic City.

מבחינת המשקיעים, היתרון האפשרי אינו רק בדירה עצמה, אלא בניסיון לייצר סביבת מגורים שתבלוט מול בניינים רגילים ותמשוך שוכרים והכנסה גבוהה יותר ע"פ האזור כולו.

לצד דירות 2 חדרים, גם דירות סטודיו ממשיכות לעורר עניין. לפי נתוני החברה, ניתן למצוא בשוק דירות סטודיו החל מכ־700 אלף שקל, ובחלק מהפרויקטים נרשמו עליות ערך משמעותיות.

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האם הסחף החרדי הוא רק ההתחלה?

ב־Clarity סבורים כי ההתעניינות הגוברת בציבור החרדי היא חלק משינוי רחב יותר: בעלי דירות בישראל מתחילים לגלות שאפשר לבחון השקעות נוספות גם בלי להחזיק מאות אלפי שקלים נזילים בבנק.

עבור משפחות רבות, עצם האפשרות להשתמש בהון שכבר נמצא בדירה פותחת כיוון חדש לחשיבה כלכלית.

במקביל, ההתייקרות בדירות 2 חדרים באזורים מסוימים בדובאי מעלה שאלה נוספת: האם מי שיבדוק את השוק בעוד חצי שנה ימצא את אותן הזדמנויות במחירים הנוכחיים?

אין דרך לדעת בוודאות. המחירים עשויים לעלות, להתייצב או לרדת.

אבל דבר אחד ברור: ההשקעות בדובאי כבר אינן נחלתם של משקיעים גדולים בלבד. כעת גם מאות משפחות מהציבור החרדי מתחילות לבחון האם הנכס שכבר יש להן בישראל יכול להפוך למפתח לנכס נוסף מעבר לים.

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תוכן זה הוא פרסומת מטעם Clarity ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ משכנתאות או התחייבות לתשואה. נתוני המחירים וההתעניינות מבוססים על מידע החברה ולא אומתו באופן עצמאי. כל השקעה כרוכה בסיכונים, לרבות סיכוני מימון, ירידת ערך ושינויים בשערי מטבע.