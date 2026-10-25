מהומה בעיר החרדית: קיצונים פוצצו כנס של ש״ס והשליכו גז מדמיע

- צילום: ח.ל 10 10 0:00 / 0:19 ( צילום: ח.ל )

מהומה חריגה פרצה אמש, מוצאי שבת, במודיעין עילית, במהלך כינוס למען תנועת ש״ס בהשתתפות הגאון הגדול רבי יורם סרי ועשרות בני ישיבות מהעיר.

במהלך הכינוס פרצו למקום קיצונים, שברו את חלונות בית המדרש והשליכו גז מדמיע לעבר המשתתפים. שלושה בני אדם נפגעו באורח קל מהגז וטופלו במקום. לפי עדויות המשתתפים, מחוץ למבנה התקבצו אנשים נוספים שניסו להיכנס, ובעקבות המהומה ננעלו דלתות בית המדרש. חבר הכנסת יונתן משריקי, שהגיע לכינוס, לא הורשה להיכנס ועזב את המקום. עוד נמסר כי הרב סרי נאלץ לעזוב את המקום בעקבות ההתפרעות, כאשר חברי המועצה ליוו אותו והגנו עליו בגופם. "50%. זה אתה או הבן שלך": הסרטון החדש של 'צבע שחור' שמעורר שאלות יוני גבאי | 12:35 חסיד חב"ד נעצר בחשד לרצח: דרס למוות צעיר בקליפורניה דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 10:13 במהלך הכינוס התייחס הרב סרי למפלגה החרדית החדשה ולמסרים שהיא מקדמת בפרסומיה. הרב טען כי המפלגה ממומנת בידי גורמים מהשמאל, במטרה לפורר את החברה החרדית. ״זה פשוט. לא להתבלבל. זה ודאי ככה. ואין לי שום ספק שמי שמממן את המפלגה הזאת זה השמאל״, אמר הרב סרי.

דברי הרב - צילום: ח.ל 10 10 0:00 / 0:49 דברי הרב ( צילום: ח.ל )

בהמשך התייחס להיקף הפרסום של המפלגה: ״ואין לי שום ספק שיש שם הרבה כסף. המון כסף, כי אתם רואים כמה עולות הפרסומות האלה? שהוא מפרסם. אני מתבייש לראות את זה, את הצהוב הזה״.

הרב התייחס גם לסיסמאות המופיעות בפרסומים ואמר: ״‘מי שלא עובד ומי שלא לומד שילך לצבא, שומרים על אלה שלומדים’, זה הכל שקר וכזב, זה הכל של השמאל״.

בהמשך הבהיר כי הטענות מבוססות על מידע ששמע מאנשים המעורים בנושא: ״אין לי שום ספק בזה, אני שומע מאנשים שמבינים, שאיזה הם יודעים את זה מבפנים. הרב יעקב אשר אמר את הדברים מפורשים, שהוא יודע מבפנים״.

את דבריו חתם בקביעה: ״ומממנים את זה כדי לפורר את החברה החרדית, אין בזה שום ספק בעולם. לא להתבלבל ולא לטעות ולא ללמד זכות ולא להבין שיש דעה נוספת וכיוצא בזה, ממש זה לא הנושא״.

( צילום: יהודה פולק )

( צילום: יהודה פולק )

( צילום: יהודה פולק )