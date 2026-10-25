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אחרי ההוראה המפתיעה של הגר"ד לנדו: גם הנשים מרומא יגיעו להצביע | כך זה יעבוד

משפחות אברכים העוסקות בקירוב ברומא תהו כיצד עליהם לנהוג לקראת יום הבחירות בארץ • ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו השיב במכתב חד-משמעי בכתב ידו • בעקבותיו, ההצבעה של הגברים והנשים תפוצל, אך כולם יגיעו להצביע | כל הפרטים בפרסום ראשון (חרדים)

חש
חזקי שטרן
כיכר השבת |
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כינוס גדולי ישראל (צילום: שוקי לרר)

"כל הגברים יוצאים בשני וחוזרים בשלישי על הבוקר, ואז בעזרת השם, הנשים יוצאות בשלישי ומגיעות אחרי צהריים לישראל, מצביעות ואז לוקחות מטוס בחזרה לרומא", כך תיאר אחד האברכים מרומא את התכנון המורכב שעומד בפני המשפחות ברומא לקראת יום הבחירות, בעקבות הוראתו של מנהיג הציבור הליטאי, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

"בעזרת השם, אני הולך לטוס ביום שני וחוזר בשלישי על הבוקר", הוא מספר ומתאר את ההתארגנות, "כל הגברים יוצאים בשני וחוזרים בשלישי על הבוקר, ואז בעזרת השם, הנשים יוצאות בשלישי, שמות את הילדים בבית הספר, עושות איתם תפילה ושיעור ראשון, וטסות מיד לשדה התעופה, להספיק לטיסה, ומגיעות אחרי צהריים לישראל, מצביעות ואז לוקחות מטוס בחזרה לרומא".

"זהו, שכר פסיעות, איזה זכויות, אשריכם ישראל, ברוך השם", הוא מסכם בסיפוק.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', שלוש משפחות אברכים המתגוררות בבירת איטליה במסגרת פעילות קירוב, שיגרו שאלה דחופה למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

המשפחות, הפועלות במסגרת כולל ובית ספר לקירוב שהוקמו בנשיאותו של מרן ראש הישיבה הגראייל שטיינמן זצוק"ל, תיארו בפנייתם את המורכבות הכרוכה בהגעה לארץ להצביע.

"האישה מורה בבית ספר קירוב והבעלים לומדים בכולל קירוב בקהילה", נכתב בשאלה. "השאלה היא האם צריכים לחזור לישראל להצביע בבחירות? ואם כן, האם שני בני הזוג צריכים לחזור?"

תשובתו של הגר"ד לנדו על המכתב, בכתב ידו

כותב השאלה הסביר את הקושי המעשי: "זה מורכב למצוא מי שישמור על הילדים, ולכן צריכים לטוס עם הילדים והעלויות מאוד גבוהות". המצוקה משקפת את המציאות של משפחות צעירות הנמצאות בשליחות, כאשר הטיסות הכרוכות בהגעה לארץ מהוות נטל כלכלי משמעותי.

בתשובה בכתב ידו, הכריע ראש הישיבה הגר"ד לנדו כי אין לפטור את הבעלים מהגעתם להצביע, אך הקל על הנשים במקרה של קושי ממשי. "אם הדבר ברור שבשום אופן אי אפשר למצוא סידור לילדים כשההורים יעדרו - יסעו הגברים לבד להצביע, והנשים תישארנה שם לבד לשמור על הילדים", הורה ראש הישיבה.

בעקבות ההוראה, החליטו משפחות הקירוב לפצל את הטיסה, כך שהגברים יגיעו כבר ביום שני לארץ, יצביעו ביום שלישי על הבוקר ומיד יטוסו חזרה לרומא, והנשים יצאו לארץ ביום שלישי בצהריים ויגיעו אחר הצהריים לישראל כדי להצביע.
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