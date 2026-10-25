יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, חשף אתמול (מוצ"ש) בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14 מידע שהגיע לידיו מבתי הכלא לביא וקציעות, ולפיו מחבלים הכלואים בבתי הכלא אוגרים מהמעט מזון שניתן להם, במטרה לחגוג אם לא ימשיך בתפקידו לאחר הבחירות.

לדברי בן גביר, המחבלים נערכים כבר כעת לאפשרות שיעזוב את המשרד לביטחון לאומי. "הם אוגרים מזון, אין להם יותר מדי, אבל אוגרים מזון ליום שלישי בערב", סיפר השר. לדבריו, המחבלים אומרים: "אנחנו רוצים לחגוג אם בן גביר עוזב את בתי הסוהר, אם בן גביר עוזב את התיק הזה של המשטרה".

בהמשך דבריו טען בן גביר כי גם בקרב בדואים וערבים בנגב יש מי שפועלים לכך שלא ימשיך בתפקידו, על רקע מדיניות הריסת הבתים הבלתי חוקיים.

הדברים נאמרו על רקע מדיניותו של השר בן גביר להחמרת תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא בישראל.

בהמשך התייחס בן גביר גם לעימות המתמשך בינו לבין היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ואמר: "אני השר היחיד שגלי בהרב-מיארה רצתה להדיח, כי לטענתה אני לא סופר אותה ולא מקשיב לה. מסתבר שצדקתי כשביקשתי מראש הממשלה לפטר אותה, והיום כולם אומרים לי שצדקתי!".

לקראת הבחירות פנה בן גביר לציבור בקריאה להשתתף בהצבעה, והזהיר מפני הצבעה למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. "אני פונה לפעילים שלי ולכל עם ישראל וקורא לכולם לצאת ולהצביע. יש אנשים שמתבלבלים ורוצים להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. זו מתנה לגלי בהרב-מיארה, וזה מסכן אותנו", אמר השר.