הרב יגאל כהן בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה - צילום: שלומי כהן
הרב יגאל כהן בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
כ-5,000 בני נוער וצעירים מסורתיים השתתפו אמש (מוצאי שבת) בכנס בחירות גדול של
תנועת ש"ס בהיכל הפיס ב רמלה, תחת המסר: "בוחרים בבורא עולם".
בכנס השתתפו הגאון רבי שלום ארוש, מזכה הרבים הגאון
הרב יגאל כהן, הרב שניר גואטה ו הרב יוסף דלויה.
במהלך הערב נשמעו דברי תורה וחיזוק, וקריאה לצעירים לבחור בבורא עולם, לעשות נחת רוח למרן
הרב עובדיה זצ"ל - ולהצביע לתנועת ש"ס. הרבנים קראו למשתתפים לא להסתפק בהצבעה האישית, אלא לפעול ולהביא את בני המשפחה, החברים והסביבה להצביע לתנועת ש"ס.
קבלת עול מלכות שמים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה - צילום: שלומי כהן
קבלת עול מלכות שמים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן אמר בפני אלפי המשתתפים: "מרן הרב עובדיה יוסף הציל לי את החיים. ביום שלישי הקרוב מקדשים שמיים, משמחים את בורא עולם - מצביעים ש"ס".
שיאו של הכנס היה במעמד מרגש ועוצמתי של קבלת עול מלכות שמים, כאשר אלפי בני הנוער קמו על רגליהם והתאחדו ברגע של אמונה והתחזקות רוחנית.
צפו בתיעוד מהכינוס המרשים 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן) 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)