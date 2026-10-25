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"הצעירים בוחרים בבורא עולם": 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה

אלפי בני נוער גדשו את היכל הפיס ברמלה בכנס בחירות של תנועת ש"ס בהשתתפות הרבנים הגאון רבי שלום ארוש, מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, הרב שניר גואטה והרב יוסף דלויה, שקראו לצעירים להצביע לתנועת ש"ס שהקים מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ולרתום את בני המשפחה והחברים למערכה ● שיאו של הכנס היה במעמד מרגש ועוצמתי של קבלת עול מלכות שמים, כאשר אלפי בני הנוער קמו על רגליהם והתאחדו ברגע של אמונה והתחזקות רוחנית ● הרב יגאל כהן: "מרן הרב עובדיה יוסף הציל לי את החיים. ביום שלישי הקרוב מקדשים שם שמיים, משמחים את בורא עולם – מצביעים ש"ס" ● סיקור וגלריה (חרדים)

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הרב יגאל כהן בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה
הרב יגאל כהן בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)

כ-5,000 בני נוער וצעירים מסורתיים השתתפו אמש (מוצאי שבת) בכנס בחירות גדול של בהיכל הפיס ברמלה, תחת המסר: "בוחרים בבורא עולם".

בכנס השתתפו הגאון רבי שלום ארוש, מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, הרב שניר גואטה והרב יוסף דלויה.

במהלך הערב נשמעו דברי תורה וחיזוק, וקריאה לצעירים לבחור בבורא עולם, לעשות נחת רוח למרן זצ"ל - ולהצביע לתנועת ש"ס. הרבנים קראו למשתתפים לא להסתפק בהצבעה האישית, אלא לפעול ולהביא את בני המשפחה, החברים והסביבה להצביע לתנועת ש"ס.

קבלת עול מלכות שמים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה
קבלת עול מלכות שמים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן אמר בפני אלפי המשתתפים: "מרן הרב עובדיה יוסף הציל לי את החיים. ביום שלישי הקרוב מקדשים שמיים, משמחים את בורא עולם - מצביעים ש"ס".

שיאו של הכנס היה במעמד מרגש ועוצמתי של קבלת עול מלכות שמים, כאשר אלפי בני הנוער קמו על רגליהם והתאחדו ברגע של אמונה והתחזקות רוחנית.

צפו בתיעוד מהכינוס המרשים

5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה (צילום: שלומי כהן)
ש"סהרב עובדיה יוסףהרב יגאל כהןרמלההרב שלום ארושהרב שניר גואטהבחירות 2026הרב יוסף דלויה

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