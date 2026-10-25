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"הצעירים בוחרים בבורא עולם": 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש"ס ברמלה

אלפי בני נוער גדשו את היכל הפיס ברמלה בכנס בחירות של תנועת ש"ס בהשתתפות הרבנים הגאון רבי שלום ארוש, מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, הרב שניר גואטה והרב יוסף דלויה, שקראו לצעירים להצביע לתנועת ש"ס שהקים מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ולרתום את בני המשפחה והחברים למערכה ● שיאו של הכנס היה במעמד מרגש ועוצמתי של קבלת עול מלכות שמים, כאשר אלפי בני הנוער קמו על רגליהם והתאחדו ברגע של אמונה והתחזקות רוחנית ● הרב יגאל כהן: "מרן הרב עובדיה יוסף הציל לי את החיים. ביום שלישי הקרוב מקדשים שם שמיים, משמחים את בורא עולם – מצביעים ש"ס" ● סיקור וגלריה (חרדים)