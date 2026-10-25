"פרודיה": כשנתניהו נשאל על החלפת גלי בהרב מיארה - זה מה שענה

אם אתה תנצח את הבחירות האלה, אם הימין ינצח, אתה יכול להבטיח שגלי בהרב מיארה תוחלף? את השאלה הזו נשאל הבוקר (ראשון) ראש הממשלה בנימין נתניהו, בריאיון שהעניק - במסגרת בליץ' הריאיונות ערב הבחירות - לרדיו כלי ישראל.

"ברור שהיא תוחלף", השיב נתניהו. אלא שהמראיין, יותם זמרי, הוסיף לשאול והבהיר: "אני לא מדבר על הזמן שהיא צריכה לסיים את תפקידה, מה שנקרא באחישנה".

נתניהו השיב: "התשובה היא כן. ראית איך אנחנו בשנה האחרונה הצלחנו להביא דברים שהם מול ההתנגדות שלה ושל הדיפ סטייט, למשל מינוי זיני לראש השב"כ, למשל מינוי רומן גופמן לראש המוסד.

אנחנו נצטרך לעשות מאמץ הרבה יותר גדול להחזיר את האיזון בין הרשות המחוקקת, הרשות הנבחרת והרשות השופטת. האיזון הזה ירד מהפסים. נאזן את זה, נתקן את זה, ונמצא יועץ משפטי אמיתי ולא הפרודיה שעכשיו נתגלתה".

במהלך הריאיון, לתכנית "פתחי וזמרי", התייחס נתניהו גם לנעשה במשפטו. "המשפט שלי קרס מזמן", הוא אמר. "הוא רק מוכיח כמה המערכת הזאת זקוקה לתיקון. מה התברר עכשיו? שכל המשפט הזה נולד בחטא, בלי אישור חוקי, נגד החוק, המשיך בהפרות חוק עברייניות בלי סוף, ושהיה פה ניסיון פיגוע בדמוקרטיה.

""לא מצליחים לנצח אותי, אז באים ומעלים אותי למשפט מתוך הנחה שאני אתייאש, כמו שאמר אלשיך... היום, אחרי שזה קרס לאבק, הם מנסים לעשות דבר אחר. ליברמן מדבר על זה, הוא רוצה 'חוק נאשם'. הרי המאשימים הפכו לנאשמים בעצמם, צריך לסיים עם המשפט הזה מיד ולפתוח בחקירה פלילית נגד כל מי שהיה שותף לציד הפוליטי הקרימינלי הזה, החל ממנדלבליט עצמו, שי ניצן, יהודית תירוש, ליאת בן ארי, אלשיך. אלשיך שאמר 'אני יודע כל מילה'. אתה יודע כל מילה? תן את הדין עכשיו". נתניהו הוסיף: "הכול תפור. תפירה גסה ועבריינית".