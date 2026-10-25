משטרת ישראל פרסמה היום (ראשון) הודעה דרמטית על פיענוח תיק המתה קשה ומזעזע שאירע במרכז הארץ לאחרונה. זאת בתום חקירה מורכבת ומאומצת שניהלה היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחק ירקון.

הפרשה החלה לפני מספר חודשים, בתאריך 22 באוגוסט 2026, אז התקבל במשטרה דיווח דחוף על אירוע אלימות חריג וחמור שהתרחש בדירת מגורים בהרצליה. שוטרי תחנת גלילות שהוזעקו למקום ופרצו לדירה נחשפו למראה קשה - כאשר איתרו בה גבר כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין וסובל מחבלות קשות וקריטיות בכל גופו. צוותי רפואה שהוזעקו אף הם לזירה העניקו לו במקום טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ, תוך כדי פעולות החייאה, במצב אנוש למרכז הרפואי מאיר.

הקורבן אושפז במחלקה לטיפול נמרץ כשהוא מורדם ומונשם, וצוות הרופאים נאבק מסביב לשעון על חייו. לאחר שבועות שבהם היה בין חיים למוות, בתאריך 12 בספטמבר 2026, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו בשל פציעותיו האנושות שלא הותירו סיכוי לחייו.

מחקירת חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) ירקון התמונה המלאה החלה להתבהר, ועולה ממנה כי האירוע הקטלני התפתח סביב שולחן שתייה. על פי החשד המבוסס של המשטרה, השניים שהו יחד בדירה וצרכו אלכוהול לשוכרה, כאשר בשלב מסוים התפתח ביניהם ריב מילולי שהסלים במהירות לעימות פיזי אכזרי. במהלך הקטטה האלימה, תקף החשוד את הקורבן בעוצמה רבה וגרם לו לחבלות חמורות בראשו ובגופו, חבלות שהובילו בסופו של דבר לקריסת מערכותיו ולמותו.

במסגרת הטיפול בתיק, פרסמה המשטרה תיעוד מצולם מיום האירוע הממחיש את ההתנהלות בשטח. בסרטון נראים רגעים מתוך מצלמות הגוף של השוטרים הראשונים שהגיעו לזירה, המתעדים את המעבר במסדרונות הדירה והחדרים שבהם ניכרים סימני האלימות והדם.

כמו כן, התיעוד כולל סינק מצולם של קצין התשאול ביל"פ ירקון, רפ"ק לירן קקוב, העומד על רקע דגלי ישראל ומשטרת ישראל ומפרט מול המצלמה את השתלשלות האירועים מאז הגעת הכוחות לדירה ועד לשלב פינויו של הקורבן במצב אנוש. בנוסף, מתועדות בסרטון זירות מדרגות הבניין והפעולות המבצעיות של כוחות האכיפה.

מעצרו של החשוד, שזהותו נקשרה כתושב הרצליה בן 34, הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בהתאם להתפתחויות בחקירה. כעת, עם השלמת כל פעולות החקירה וגיבוש תשתית ראייתית מוצקה נגדו, הועבר התיק לעיון הפרקליטות אשר הגישה לבית המשפט הצהרת תובע. בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום חמור ביותר לבית המשפט המחוזי, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים מאחורי סורג ובריח.