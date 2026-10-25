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ממעונו במושב אורה

"אין לי מנוחה מהמצב": ההקלטה המרטיטה של האדמו"ר מויז'ניץ לקראת הבחירות

"אינני מרגיש בקו הבריאות, אך לו היה בי הכוח - הייתי מסתובב וצועק בכל מקום": האדמו"ר מויז'ניץ פנה בקולו אל אלפי החסידים והציבור הרחב בקריאה נרגשת להצביע ליהדות התורה | הברכה הנדירה לכל שנרתם: "נחת מהילדים והרחבת הדעת ללא שום צער" | האזינו (חסידים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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בהקלטה קולית דרמטית ומרגשת שפורסמה בשעה האחרונה בקרב אלפי חסידי ויז'ניץ בארה"ק, נשמע קולו בקודש של האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בימים אלו במושב אורה, כשהוא פונה אל כלל חסידיו ואל כלל ישראל בבקשה נפשית ונוקבת לקראת יום הבחירות הקרב.

תוכן ההודעה המלאה של האדמו"ר:

"כאן מדבר י. הגר מוויז'ניץ. (שמו של האדמו"ר, ח.ר.).
יהודים יקרים, אנו עומדים כעת לקראת הבחירות שמתקיימות בימים הקרובים, וכל אחד ואחד צריך לדעת את המצב הקשה שעוברת היהדות החרדית. איני יכול להאריך בדברים, אינני מרגיש כל כך בקו הבריאות... לו היה בי הכוח לדבר, הייתי מסתובב וצועק בכל מקום את החשיבות של מה שהיהדות החרדית עושה למען היהדות. לצערי זה לא קל לי, המציאות אינה מאפשרת לי להוציא את כל הדברים שהייתי רוצה להוציא, אך אין לי מנוחה מהמצב הקשה.לכן אני זועק מכאן, מהמקום שבו אני נמצא כעת: כל אחד ואחד יידע, שמוטלת עלינו חובה גדולה להצביע לרשימת אגודת ישראל, האות ג', לפעול ולהפעיל למען כבוד שמיים.
ומי שישמע את דבריי, ויפעל למען כבוד שמו יתברך, אני מברך אותו שיזכה לנחת מהילדים מתוך הרחבת הדעת, ללא שום צער ועוגמת נפש".
דברות קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ לקראת הבחירות
דברות קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ לקראת הבחירות

הקלטת הקודש הכתה גלים בחצר החסידות ובציבור החרדי כולו, כאשר דבריו המרגשים והכואבים של הרבי – על אף חולשתו והקושי הבריאותי – מעוררים התעוררות עצומה לפעול ולהפעיל למען הצלחת המערכה.
יהדות התורההאדמו"ר מויז'ניץמושב אורהבחירות 2025

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