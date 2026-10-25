בהקלטה קולית דרמטית ומרגשת שפורסמה בשעה האחרונה בקרב אלפי חסידי ויז'ניץ בארה"ק, נשמע קולו בקודש של האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בימים אלו במושב אורה, כשהוא פונה אל כלל חסידיו ואל כלל ישראל בבקשה נפשית ונוקבת לקראת יום הבחירות הקרב.

תוכן ההודעה המלאה של האדמו"ר: "כאן מדבר י. הגר מוויז'ניץ. (שמו של האדמו"ר, ח.ר.). יהודים יקרים, אנו עומדים כעת לקראת הבחירות שמתקיימות בימים הקרובים, וכל אחד ואחד צריך לדעת את המצב הקשה שעוברת היהדות החרדית. איני יכול להאריך בדברים, אינני מרגיש כל כך בקו הבריאות... לו היה בי הכוח לדבר, הייתי מסתובב וצועק בכל מקום את החשיבות של מה שהיהדות החרדית עושה למען היהדות. לצערי זה לא קל לי, המציאות אינה מאפשרת לי להוציא את כל הדברים שהייתי רוצה להוציא, אך אין לי מנוחה מהמצב הקשה.לכן אני זועק מכאן, מהמקום שבו אני נמצא כעת: כל אחד ואחד יידע, שמוטלת עלינו חובה גדולה להצביע לרשימת אגודת ישראל, האות ג', לפעול ולהפעיל למען כבוד שמיים. בליווי בנו והעסקנים: האדמו"ר מגור הגיע לבית החולים, בוטלה קבלת קהל להשבוע חיים רוזנבוים | 14:06 הכתב החרדי הבכיר מיכאל שמש החליט למי יצביע: "סטרס לא מוסבר" יאיר טוקר | 14:23 ומי שישמע את דבריי, ויפעל למען כבוד שמו יתברך, אני מברך אותו שיזכה לנחת מהילדים מתוך הרחבת הדעת, ללא שום צער ועוגמת נפש".

דברות קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ לקראת הבחירות 10 10 0:00 / 1:27 דברות קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ לקראת הבחירות

הקלטת הקודש הכתה גלים בחצר החסידות ובציבור החרדי כולו, כאשר דבריו המרגשים והכואבים של הרבי – על אף חולשתו והקושי הבריאותי – מעוררים התעוררות עצומה לפעול ולהפעיל למען הצלחת המערכה.