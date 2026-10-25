הכתב החרדי הבכיר מיכאל שמש החליט למי יצביע: "סטרס לא מוסבר"

הכתב הפוליטי הבכיר מיכאל שמש, פרשן חדשות 13, שיתף היום (ראשון) בשעת צהרים את עוקביו ברשתות החברתיות כי החליט למי יצביע בבחירות הקרובות שיתקיימו ביום שלישי.

הוא לא פירט מי יקבל את קולו, אף לא ברמז, אבל ציין כי לאחרונה חש "סטרס לא מוסבר" סביב הנושא וכעת ישנה עבורו "הקלה מוזרה".

הוא כתב: "החלטתי למי אתן את קולי בבחירות 2026 ואחרי מספר שבועות של סטרס לא מוסבר אני חש הקלה מוזרה. בקרוב אצלכם".

שמש הוא לא הראשון בחדשות 13 שהתבטא השבוע על הצבעתו האישית בבחירות. אמש, במוצאי שבת, פנה איל ברקוביץ, מגיש בערוץ, לעמיתתו להגשה, מוריה אסרף - וניסה לשכנע אותה, במשך דקות ארוכות, שתומר בשידור למי היא מצביעה.

אסרף אמרה כי בעצמה טרם החליטה בנושא ועדיין אינה יודעת למי תצביע, משום שישנם מספר ערכים שחשובים לה, במידה שווה, ואין כיום מפלגה שמייצגת אותה בכל הערכים כולם. ברקוביץ ניסה שלפחות תגיד לאיזה גוש מצביעה - גוש נתניהו או הגוש השני, אולם בקשותיו עלו בתוהו.

בתוך כך, הזמר והיוצר עידן עמדי, שבין היתר שמו עלה לכותרות במהלך המלחמה בעקבות פציעתו ברצועת עזה, חשף היום בסרטוןשפרסם לעוקביו במי יצביע בבחירות.

קודם לכן קרא לעוקביו להצביע "למען אהבת ישראל, מי שאתם חושבים שהמנהיג שיוביל אותנו למקום הזה. אני חושב שאנחנו ראויים לזה, אחרי כל כך הרבה שנים של ריב פנימי".

הוא עצמו, כך חשף, מתכוון להצביע לרשימת יועז הנדל וירון זליכה. הוא הסביר כי הוא מאמין ב"גוש השלישי" שמנסה ליצור קואליציה כמה שיותר רחבה. הוא חתם: "כל מי שבא לו לקלל אותי בסטורי או בהודעות. זה בסדר, מחול לכם, מחול לכם, מחול לכם. שבוע טוב".