בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק נשא הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, משא חוצב להבות אש לקראת יום הבחירות הקרב, בשליחות קודשו של אביו, האדמו"ר מויז'ניץ.

בדבריו פתח הרב וציין את מסירות הנפש של אביו האדמו"ר, ואמר כי אילו היה כוחו עמו, היה נודד מעיר לעיר ומעורר את הציבור כפי שנהג לאורך כל השנים.

"חובתנו הכללית היא להרבות כבוד שמים!", עורר הרב, "שיהיו לצד הקדושה כמה שיותר קולות כתשובה נגד מהרסי הדת. כה שמענו מאבותינו ורבותינו, וכה מורה לנו מרן אדמו"ר שליט"א שביקש ממני לעורר בדברים".

האב"ד הדגיש בדבריו כי אין להסתפק במועט: "חובתו של כל חסיד היא לא להסתפק בקיום החוב הקדוש של הצבעה עבורו ועבור אנשי ביתו, אלא להשתדל להביא עוד קול אחד לפחות, על מנת להרבות מצביעים לתורה הקדושה".

בהתייחסו למאבק הציבורי, הוסיף הרב: "עלינו לראות כמה מוסרים גדולי ישראל את כוחם וזמנם. גדולי ראשי הישיבות נודדים מעיר לעיר, וגם עלינו החוב ליטול אחריות". בהקשר זה סיפר אנקדוטה מרתקת: לאחר מערכת בחירות שבה זכתה יהדות התורה לשמונה מנדטים, נכנס אחד המקורבים אל האדמו"ר ושח בפניו על ההצלחה הגדולה. האדמו"ר הגיב בשיא הפשטות: "לא מעניין אותי כמה מקומות יש, אנחנו היינו צריכים לפעול למען כבוד שמים ולעשות ככל אשר ביכולתנו".

לקראת סיום דבריו, התייחס אב"ד ויז'ניץ לבני הישיבות והבהיר את סדר העדיפויות הנדרש: "חובת תלמידי הישיבות היא להישאר בד' אמות של הלכה. אלו שנדרשים להצביע לא יפסיקו את לימודם אלא לרגע קט, ומיד לאחר שימלאו את חובתם ימהרו לחזור ולהמשיך ללמוד בהתמדה גדולה בישיבות". בסיום דבריו קרא לבחורי הישיבות להעביר אלי את שעות סדר יומם ולוחות הזמנים, והבטיח: "אכניס זאת לפני קדשו של אבי האדמו"ר שליט"א".