האדמו"ר מגור הגיע בדקות האחרונות לבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים, שם הוא צפוי לעבור טיפול רפואי מתוכנן מראש.

הטיפול הרפואי, שנערך כשעתיים, צפוי להתחיל בשעה 15:30 אחר הצהריים. האדמו"ר הגיע לבית החולים כשהוא מלווה בבנו הרה"צ רבי נחמיה אלתר, המשב"ק ר' לייבי פזניצבסקי, והעסקן הגוראי ר' מוטי בבצ'יק. בסייעתא דשמיא, אם הכל יתנהל כסדרו, האדמו"ר צפוי להשתחרר לביתו בסביבות השעה 21:00 בערב.

בעקבות הטיפול והצורך במנוחה, הודע השבוע כי לא תתקיים קבלת קהל במעונו של האדמו"ר, וכן לא תתקיים תפילת מנחה בבית המדרש הגדול בירושלים.

כזכור, כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', אמש (מוצאי שבת) הגיעו בניו של האדמו"ר לתפילת רבים באוהל אדמו"רי בית גור בחצר ישיבת 'שפת אמת', שם העתירו לרפואתו השלמה והמהירה של אביהם הגדול.