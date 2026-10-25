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תפילות בעולם החסידות

בליווי בנו והעסקנים: האדמו"ר מגור הגיע לבית החולים, בוטלה קבלת קהל להשבוע

הרבי מגור הגיע לפני שעה קלה לבית החולים הדסה עין כרם לקראת הטיפול הרפואי, הרבי צפוי להשתחרר לביתו בשעות הערב • בשל כך, בוטלה קבלת הקהל השבוע • אמש עלו בני האדמו"ר לתפילת רבים באוהל אדמו"רי גור • הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואת האדמו"ר רבי יעקב בן יוטא הענא (חסידים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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האדמו"ר מגור ביציאה מבית החולים (צילום: ארכיון)

האדמו"ר מגור הגיע בדקות האחרונות לבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים, שם הוא צפוי לעבור טיפול רפואי מתוכנן מראש.

הטיפול הרפואי, שנערך כשעתיים, צפוי להתחיל בשעה 15:30 אחר הצהריים. האדמו"ר הגיע לבית החולים כשהוא מלווה בבנו הרה"צ רבי נחמיה אלתר, המשב"ק ר' לייבי פזניצבסקי, והעסקן הגוראי ר' מוטי בבצ'יק. בסייעתא דשמיא, אם הכל יתנהל כסדרו, האדמו"ר צפוי להשתחרר לביתו בסביבות השעה 21:00 בערב.

בעקבות הטיפול והצורך במנוחה, הודע השבוע כי לא תתקיים קבלת קהל במעונו של האדמו"ר, וכן לא תתקיים תפילת מנחה בבית המדרש הגדול בירושלים.

כזכור, כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', אמש (מוצאי שבת) הגיעו בניו של האדמו"ר לתפילת רבים באוהל אדמו"רי בית גור בחצר ישיבת 'שפת אמת', שם העתירו לרפואתו השלמה והמהירה של אביהם הגדול.

בני האדמו"ר מגור בתפילה באוהל בית גור (צילום: באדיבות המצלם)

כלל ישראל בכל אתר ואתר מתבקשים לעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי יעקב בן יוטא הענא, בתוך שאר חולי ישראל.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים
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