לאחר הפגיעה בכבודו; ראש הישיבה הגיע לחזק את האדמו"ר מסטריקוב

בצעד נדיר והיסטורי, הגיע אמש (רביעי) ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, לביקור חיזוק אצל האדמו"ר מסטריקוב, כדי לחזקו לאחר המעשה הנורא שהתרחש ביום שלישי בעת שהשתתף האדמו"ר בשמחת נישואי בת האדמו"ר מלייפניק, והותקף באופן מחפיר על ידי אינשי דלא מעלי, אשר על דעת עצמם בזו לרבי באופן נורא, תוך פגיעה חמורה בכבוד התורה, ואף אותם צעירים פרועים העזו להרים יד על הסובבים שהגנו על כבוד הרבי.

כצפוי, המאורע המזעזע טלטל את כל יהדות הנאמנה, שזועזעה לשמוע על הפגיעה בכבוד תורתו של מנהיג עדה קדושה בישראל, ובפרט כשמדובר באדמו"ר מסטריקוב, הנחשב לאחד האדמו"רים הבולטים בארץ הקודש, ובעיתונות החרדית, המודיע והמבשר אף מחו על ביזוי כבוד האדמו"ר, דבר שחצה כל גבולות.

כאמור, אתמול כאשר נודע להגר"ד לנדו על מעשה העוולה, הביע מיד זעזועו והביע את רצונו להגיע לביקור אצל הרבי מסטריקוב, עמו הוא שומר על קשר משפחתי קרוב, בהיותו נצר קודש בן אחר בן לששלת בית סטריקוב, ובכך לחזק את הרבי לאחר החוויה הקשה.

למרות סדר יומו העמוס וגילו המופלג, ראש הישיבה טרח בגופו, ובצעד נדיר הגיע אמש בשעה מאוחרת לבקר את הרבי, שכן זוהי תופעה נדירה שראש הישיבה יוצא מביתו בשעה כה מאחרת.

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עם הגעתו לבית המדרש סטריקוב ברחוב אלשיך בבני ברק, יצא הרבי לקבל את פני ראש הישיבה, והשניים נכנסו לחדרו הפרטי של הרבי בבית המדרש.

בתחילה, התעניין ראש הישיבה בשלומו הטוב של הרבי ושאל לרגשותיו בעקבות מאורעות אתמול. לאחר מכן התפתח שיח תורני שנמשך כחצי שעה סביב נושאים שונים ופרשת השבוע, וכן הוזכר יום הילולא של הגה"ק מטשעבין זצוק"ל, שאותו זכה ראש הישיבה להכיר בחייו.

לקראת סיום, ברך ראש הישיבה את הרבי בברכות רבות, ואיחל שייפגשו רק בנסיבות משמחות, ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב.