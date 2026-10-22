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שיחה מפתיעה מארה"ב

לאחר נתק ממושך; האדמו"ר מסאטמר שוחח עם גיסו האדמו"ר מויז'ניץ

לאחר מספר שנים של נתק על רקע המחלוקת בקהילת סאטמר בבני ברק, שוחח לפני שעה קלה האדמו"ר מסאטמר, עם גיסו האדמו"ר מויז'ניץ השוהה במושב אורה בימים אלו | בחצרות הקודש מקווים להמשך השלום והאחדות (חסידים) 

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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האדמו"ר מויז'ניץ בריקוד עם האדמו"ר מסאטמר (צילום: שוקי לרר)

צעד דרמטי שמעורר הדים רחבים בעולם החסידות: לאחר שנים של נתק על רקע המחלוקת בקהילת סאטמר בבני ברק, התקשר לפני שעה קלה, האדמו"ר מסאטמר לגיסו האדמו"ר מויז'ניץ השוהה למנוחה במושב אורה, השניים שוחחו באריכות והתברכו הדדית.

השיחה מהווה מפנה משמעותי במערכת היחסים בין האדמו"רים. כידוע, כאשר האדמו"ר מסאטמר ערך ביקור בארץ הקודש לפני כשנה, הוא לא הגיע לבקר את גיסו האדמו"ר מויז'ניץ, ורק הרבנית ובנותיה בלבד הגיעו לביקור.

הפיור וההתקרבות ההדרגתית החלו לקרום עור וגידים בתקופה האחרונה, כאשר בשבת סליחות האחרונה הגיעה הרבנית מסאטמר לביקור מיוחד בארץ במטרה לעשות את השבת בצילו של אחיה הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ.

כעת, כאמור, הגיע עוד שלב עם השיחה הטלפונית שקיים האדמו"ר מסאטמר עם גיסו, במסגרתה התעניין בשלומו ובמצב בריאותו, והשניים התברכו ברוב ברכות. בחצרות הקודש מקווים כי צעד זה יסלול את הדרך להמשך שלום ואחדות בין החצרות.
האדמו"ר מויז'ניץהאדמו"ר מסאטמרטלפון

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