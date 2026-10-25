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למרות השינוי וההליכה הרגלית: רבבות התרפקו בבכי על קברה של רחל אמנו • צפו

רבבות אנשים, נשים וטף פקדו את קברה של רחל אמנו בבית לחם ביום ההילולא • בשל הנחיות החדשות, הנוסעים ירדו לפני השער והמשיכו רגלית במסלול מהדרין מיוחד שהוכשר במקום • ארי קופרשטוק מגיש תיעוד ענק מהתפילות וממתחמי הענק (חרדים)

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חיים רוזנבוים
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הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)

רבבות מכלל ישראל עלו ופקדו את קברה של רחל אמנו בבית לחם, מקום התפילה שנקבע בתורה הקדושה כמסוגל לישועת ישראל בזמן הגלות הארוכה, ובכך נמשכה המסורת בת אלפי שנים בה שופכים שם בני ישראל לבם כמים ורואים ישועות פרטיות וכלליות.

ע"פ הערכת הגורמים, מאות אלפים בליעה"ר עלו ביום ההילולא. העלייה ההמונית החלה משקיעת החמה של יום רביעי ליל י"א חשון – יום ההילולא ועד לליל שישי, כאשר כל דרכי הגישה לרכבים פרטיים נחסמו, וההמונים עשו את דרכם ע"י תחבורה ציבורית שיצאה בכל עת מהחניון טדי ישירות למתחם קבר רחל.

השנה, בעקבות ההנחיה החדשה לפיה הורדו כלל נוסעי התחבורה לפני השער הצהוב, נדרשו ההמונים להמשיך את דרכם רגלית עד לציון הקדוש. לאור כך נערכו מוסדות קבר רחל במבצע מורכב ומיוחד, והקימו דרך מהדרין לציבור יראי ה' דבר שהביא לקידוש השם גדול ולהיערכות מיוחדת והשקעת משאבים ניכרת.

צפו בתיעוד ענק מהתפילות, מתחמי הענק שהוכשרו, ומהאווירה בציון הקדוש ביום ההילולא.

הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)
הילולת רחל אמנו ע"ה - תשפ"ז (צילום: ארי קופרשטוק)

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