המונים השתתפו הערב (מוצאי שבת) בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב, בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר.

בעצרת, שאורגנה על ידי "מועצת אוקטובר", השתתפו משפחות שכולות, שורדי שבי ובני משפחותיהם, לצד ראשי מפלגות האופוזיציה, בהם יאיר לפיד, אביגדור ליברמן, גדי איזנקוט ויאיר גולן.

הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי דנינו ז"ל שנחטף ונרצח בשבי חמאס, אמר בנאומו: "שלוש שנים וקצת אחרי אותו יום מר ונמהר, ועדיין ההנהגה לא קיבלה את ההחלטה לקיים את הדבר החשוב וההכרחי ביותר – חקר האמת".

"ועדת חקירה לא תשיב לנו את בנינו, אך היא חובה של כולנו", הדגיש דנינו. "מי שמתחמק מהקמת ועדת חקירה ממלכתית כנראה שיש לו סיבות טובות לכך". עוד הוסיף: "עם שלא חוקר את עברו מפקיר את עתידו. מנהיג שלא דורש אמת ומקיימה מאבד את הזכות להנהגה".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הצהיר בעצרת: "החל מיום רביעי הקרוב נפעל להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שתוציא את האמת לאור ותעשה צדק עם המשפחות".