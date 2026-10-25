ביום חמישי האחרון התקיימה בעיר אלעד עצרת הילולה מרכזית במלאות שמונה שנים להסתלקותו של הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, רבה של בני ברק ומגדולי רבני יהדות תימן.

במעמד השתתפו רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, תלמידי חכמים, בני משפחתו ותלמידיו, שהתכנסו להעלות את זכרו ולהוקיר את מורשתו התורנית הענפה.

את המשא המרכזי נשא הגאון רבי שלמה מחפוד, גאב״ד ״יורה דעה״ וחבר מועצת חכמי התורה, שתיאר בהתרגשות את דמותו התורנית של הרב קורח ואת החברות העמוקה שנרקמה ביניהם במשך עשרות שנים.

״הרב קורח היה מחדש חידושים, זה היה חלק בלתי נפרד ממנו. הוא היה סמל מובהק של עמל התורה ללא הפוגה, מחדש חידושים ומברר סוגיות״, אמר הרב מחפוד, בהתייחסו למפעלו התורני העצום של הרב קורח, שבמסגרתו יצאו לאור עד כה 43 ספרים בתחומי ההלכה, התורה, ההשקפה והקבלה.

ספריו הרבים מעידים על שנים ארוכות של עמל התורה, העמקה וחידוש, ועל שאיפתו להנחיל את תורתו לדורות הבאים.

הגר"ש מחפוד תיאר בדמעות את ימיו האחרונים של הרב קורח, כאשר כוחותיו הלכו ואזלו, והביא את דבריו המצמררים: ״אני לא דואג לעצמי, אלא על הספרים שלי וכתבי היד שלי שעוד לא הודפסו״. דברים אלו המחישו את גודל מסירותו לתורה ואת דאגתו להמשך הפצת תורתו, שנותרה במרכז עולמו עד רגעיו האחרונים.

במהלך הערב נערך מעמד כתיבת אותיות בספר תורה, לצד מעמד חגיגי להשקת המהדורה השביעית של ספרי ״עריכת השולחן״, הממשיכים להנחיל את תורתו של מרן זצ״ל ולהעמיד את מורשתו התורנית לרשות הציבור.

בנו וממשיך דרכו, הגאון רבי עמרם קורח, רב קהילת "תורת חיים" בביתר עילית, נשא דברים לזכר אביו והעלה על נס את פועלו התורני ואת המורשת שהותיר אחריו.

בדבריו הביע הערכה מיוחדת להרה״ג יהונתן אדמוני, נשיא מכון ״חיי שלמה״ להפצת ספרי מרן זצ״ל ורב קהילת ״אוצר התורה״ בברוקלין שבארצות הברית, על פועלו המסור להוצאת כתבי הרב קורח לאור ולהפצת תורתו בקרב הציבור בארץ ובעולם.

כמו כן הודה למארגני העצרת, הרב חזקיהו סאמין והרב יניב שפירא, על יוזמתם ומסירותם להפקת הערב לכבודה של תורה ולזכרו של הרב זצ״ל.

עצרת ההילולה ביטאה את הקשר העמוק של עולם התורה למורשתו של הגר״ש קורח זצוק״ל. תורתו, ספריו וכתביו ממשיכים להאיר את דרכם של לומדי התורה ולהנחיל את מסורת אבותינו לדורות הבאים.