אבל כבד ליווה היום (ראשון) את הלווייתו של סמ"ר רון יונתן רויטמן הי"ד, אשר הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון. רון נפל בפיגוע הירי הקשה שהתרחש ביום שישי האחרון סמוך לצומת יהודה שבגזרת חברון, יחד עם סמל יובל שי סוילם הי"ד. השניים עמדו כחומת מגן ומנעו בגופם פיגוע רחב ממדים שתכננו המחבלים.

מאות בני נוער ותושבים רבים, ביניהם גם צוותי השיטור המקומי והפיקוח העירוני, חלקו כבוד אחרון ועמדו לצדי הדרך המובילה לבית העלמין כשהם מניפים את דגלי ישראל לאות כבוד והצדעה. הדגלים חולקו על ידי העירייה בשביל המוביל לבית העלמין, והעומדים יצרו יחד שרשרת מרגשת ושקטה של דגלים אנושיים.

למחרת הפיגוע הקשה, שחזרו בני המשפחה את רגעי החרדה והבשורה המרה שפקדה את ביתם. אחיו של רון, דוד רויטמן, שיתף בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' בתחושות הקשות שחוו בני המשפחה כאשר קציני נפגעים נכנסו לביתם ביום שישי.

דוד סיפר כי אמו הייתה הראשונה להבין כי מדובר בטרגדיה ונורא מכל קרה לרון. הוא תיאר את גודל ההלם והשבר שפקדו את הבית עם קבלת הודעת האיוב, והגדיר את הרגעים הללו כמכה קשה שאינה נתפסת.

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בדברי פרידה מרגשים שרטט האח את דמותו של רון, והרים על נס את אישיותו הבולטת והייחודית. לדבריו, רון היה דמות יוצאת דופן – אדם רגיש, ספורטאי מלא מוטיבציה ורעל בעיניים, לצד כריזמה סוחפת, שילוב של רצינות ורוח שטות, וכזה שהיה תמיד במרכז העשייה. דוד סיפר על הקשר העמוק והמיוחד שהיה ביניהם, והדגיש כי למרות השוני ביניהם, רון היה עבורו החבר הכי טוב והאדם הקרוב אליו ביותר בעולם, כזה שהשלים באופן מלא את מה שהיה חסר לו.

אל דברי הכאב הצטרפה גם בת זוגו של רון, אלה, אשר ספדה לו בבכי וביטאה את גודל האובדן והחלל הריק שנותר בחייה. אלה סיפרה על מערכת היחסים המיוחדת ביניהם, שהחלה כחברות קרובה והפכה לאהבה טהורה ולזוגיות מאושרת. היא תיארה את חוש ההומור התיאטרלי והשנון שלו, את השמחה הטבעית שהפיץ סביבו ואת הדאגה המתמדת שלו לרווחתה ולטובתה, והביעה תמהון וכאב עמוק על המציאות החדשה והקשה של חיים בלעדיו.