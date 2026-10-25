עומדים לכבודו ( צילום: אלדד עובדיה )

העיר אשקלון נפרדה היום (ראשון) מתושב העיר, סמ"ר רון יונתן רויטמן הי"ד בן ה-23, שנפל ביום שישי האחרון בהגנת המולדת בצומת יהודה. מאות בני נוער ותושבים רבים, ביניהם גם צוותי השיטור המקומי והפיקוח העירוני, חלקו כבוד אחרון ועמדו לצדי הדרך המובילה לבית העלמין הצבאי כשהם מניפים את דגלי ישראל לאות כבוד והצדעה.

הדגלים חולקו על ידי העירייה בשביל המוביל לבית העלמין, והעומדים יצרו יחד שרשרת מרגשת ושקטה של דגלים אנושיים. רון ז"ל הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בגבעת ציון באשקלון. רון נפל בפיגוע הירי הקשה שהתרחש ביום שישי בצומת יהודה, סמוך לחברון. על פי דיווחי דובר צה"ל, שני מחבלים פתחו באש על נוסעים בכביש 35 והותירו שני הרוגים ומספר פצועים. כוחות צה"ל חיסלו את המחבלים לאחר קרב יריות שנמשך כ-20 דקות.

- צילום: אחי בנאי 10 10 0:00 / 0:46 ( צילום: אחי בנאי )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים ביום שישי הערכת מצב דחופה עם בכירי מערכת הביטחון בעקבות הפיגוע. במהלך ההערכה חשף הרמטכ"ל פרטים מדאיגים על התוכנית שתכננו המחבלים. "מדובר בפיגוע קשה. פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים ובכוחות הביטחון", מסר זמיר.

על פי ההערכות שהוצגו, שני המחבלים יצאו מחברון עם תחמושת רבה ברכבם במטרה לבצע פיגוע משמעותי. בידי המחבלים היה נשק אוטומטי מסוג M4 ואקדח, וברכב נמצא "ברוס" עם קליעים רבים נוספים. המחבלים תכננו לעלות עם הרכב על ציר 35 שמחבר בין חברון לפנים הארץ, אך נעצרו במחסום ארעי של כוחות צה"ל מפיקוד העורף במרחב צומת יהודה.

בעקבות הפיגוע, פתחו כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב במבצע לסיכול טרור במרחב העיר חברון. על פי ההודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, הכוחות החלו לסרוק באופן ממוקד ויסודי את כלל התשתיות במרחב לאיתור ונטרול תשתיות טרור ואמצעי לחימה. המבצע ממוקד ומתוחם לאזור ממנו פעלו המחבלים ועתיד להימשך מספר ימים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע ביום שישי לחברון והכריז על יישום מודל התקפי חדש בשכונות שמהן יצאו המחבלים. "אנחנו הולכים ליישם את המודל המוצלח והתוקפני שעשינו במחנות הפליטים שהם בעצם מבצרי טרור", הבהיר נתניהו. על פי דבריו, "זה בדיוק מה שנעשה כאן בתוך שכונה בחברון שממנה יצאו המחבלים. אנחנו נפנה את התושבים, אנחנו נעבור בית בית, נוציא שם גם את כלי הנשק, וכל תשתיות הטרור יטופלו וייהרסו".

נתניהו התייחס לפיגוע: "אנחנו התרענו לפני כמה שבועות על ניסיונות של אויבנו לפגוע בנו, באזרחינו ובחיילינו לקראת הבחירות. זה מה שניסו לעשות כאן. חיילי צה"ל בלמו את זה בגופם, וגם נפגעו". ראש הממשלה שיבח את פעולת החיילים: "החיילים לא רק שעצרו את המחבלים, אלא גם הסתערו בגבורה וחיסלו אותם".