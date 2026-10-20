החברה מציעה כעת תנאי מימון מיוחדים: החל מ־99,500 ₪ בלבד במעמד הרכישה ( צילום: יח"צ )

כפר ביל״ו, שהוקם עוד בשנת 1932 על ידי אנשי תנועת ביל״ו, נחשב לאורך עשרות שנים לאחד הסמלים היוקרתיים והמבוקשים ביותר באזור השפלה. המושב הפסטורלי, המאופיין באוכלוסייה אמידה ומרחבים ירוקים, שמר על צביונו הייחודי תוך שמירה הדוקה על עתודות הקרקע שבו. כעת, עתודת הקרקע האחרונה של כפר ביל״ו ב' נפתחת להשקעה במסגרת מתחם "משולש ביל״ו".

מאחורי המהלך עומדת חברת "פדרמן שחם בית השקעות נדל״ן", יזמית ותיקה הבונה בישראל פרויקטים למגורים, משרדים ומסחר. החברה בחרה לאפשר למספר מצומצם של משקיעים פרטיים להצטרף לקרקע אסטרטגית זו הממוקמת בטבורו של צומת ביל״ו, סמוך לכביש 412, כביש 40 ובית החולים קפלן. המנוע התכנוני: מטרו M1, תמ״א 70 ותוכנית המתאר של מועצת גזר מה שהופך את מתחם משולש ביל״ו למוקד עניין בולט בקרב מומחי נדל"ן הוא שילוב של מספר תהליכים סטטוטוריים ותשתיתיים משמעותיים: שלום עם מפלצות?: שורדת השבי נגד חוגגי הכאפייה וה"שיר לשלום" בעוטף דני שפיץ | 09:51 זעם בבני ברק: נהרס בית הוראה שפעל 35 שנה; הרב הותקף קובי ישראל | 17:07 אישור להפקדה וקידום תכנוני: הקרקע אושרה לאחרונה להפקדה ומקודמת תכנונית על ידי המועצה האזורית גזר. המועצה מקדמת תוכנית מתאר כוללת להכפלת שטחי התעסוקה והרחבת אזור העסקים והמסחר הסמוך לצומת ביל״ו (תנופורט/BMALL) משטח של 80,000 מ"ר ל-100,000 מ"ר.

הקרקע אושרה לאחרונה להפקדה ומקודמת תכנונית על ידי המועצה האזורית גזר. המועצה מקדמת תוכנית מתאר כוללת להכפלת שטחי התעסוקה והרחבת אזור העסקים והמסחר הסמוך לצומת ביל״ו (תנופורט/BMALL) משטח של 80,000 מ"ר ל-100,000 מ"ר. השפעת תמ״א 70 ותחנת המטרו: הקרקע נכללת במרחב ההשפעה הישיר של תחנת המטרו קפלן על קו M1 האסטרטגי. מתוקף תמ״א 70 – תוכנית המתאר הארצית שאושרה בממשלה במאי 2025 שמטרתה ייעול תהליכי תכנון וציפוף עירוני – המתחם צפוי ליהנות מהעצמת זכויות בנייה משמעותית.

הקרקע נכללת במרחב ההשפעה הישיר של תחנת המטרו קפלן על קו M1 האסטרטגי. מתוקף תמ״א 70 – תוכנית המתאר הארצית שאושרה בממשלה במאי 2025 שמטרתה ייעול תהליכי תכנון וציפוף עירוני – המתחם צפוי ליהנות מהעצמת זכויות בנייה משמעותית. חזון עירוב שימושים: התכנון למתחם כולל מגדלים בבנייה רוויה לגובה, המשלבים שטחי מסחר, משרדים, בית רופאים מתקדם ומגורים.

מודל מימון נגיש: כניסה ב־99,000 ₪ והיתרה בפריסה חודשית

אחד החסמים המרכזיים עבור משקיעים בישראל כיום הוא דרישת ההון העצמי הגבוהה, שמאלצת רבים להשאיר כספים בערוצים נשחקים. במתחם משולש ביל״ו נבנה מתווה תשלומים ייחודי:

תשלום ראשוני מופחת: כניסה לעסקה החל מ־99,000 ₪ בלבד במועד הרכישה. פריסה חודשית מובנית: יתרת התשלום נפרסת על פני 60 תשלומים חודשיים של 2,500 ₪ בלבד. פוטנציאל השבחה של מאות אחוזים: לפי הערכות החברה, פוטנציאל ההשבחה של הקרקע עם התקדמות התכנון, קבלת האישורים הרגולטוריים ותנאי השוק עשוי לעלות על 400%.

השילוב בין הון ראשוני נמוך, פריסה ארוכת טווח ומיקום אסטרטגי הנשען על צירי תנועה מרכזיים ותחנת מטרו עתידית יוצר חלון הזדמנויות עבור משקיעים המבקשים להיכנס בשלבים התכנוניים הראשונים.

ההזדמנות בשלב הטרום-פיתוח

ההיסטוריה של שוק הנדל"ן הישראלי מוכיחה פעם אחר פעם: עיקר הרווחים של משקיעי קרקעות נוצרים בשלבי שינוי הייעוד ואישורי התוכניות, עוד בטרם עליית הטרקטורים לשטח. כאשר מדובר בקרקע הממוקמת בין רחובות, צומת ביל״ו ובית החולים קפלן, הנהנית מרוח גבית של תוכניות מתאר ממשלתיות ומוניציפליות, מדובר בנכס בעל חשיבות אזורית גבוהה.

מספר היחידות המוצעות בתנאי מימון אלו מוגבל ופתוח לציבור לזמן מוגבל בלבד.

*הקרקע אינה זמינה לבנייה*