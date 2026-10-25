כבר בסוף השבוע: מחיר הדלק עשוי לזנק לשיא חסר תקדים

תחנת דלק ( צילום: Photo by Jamal Awad/Flash90 )

האם נהגי ישראל עומדים בפני זעזוע כלכלי? במוצאי השבת הקרובה עשוי מחיר הדלק לזנק לרמת שיא היסטורית של כ-9 שקלים לליטר בנזין 95 אוקטן, לעומת 7.77 שקלים כיום. ההתייקרות החדה תתרחש משילוב של גורמים - אם שר האוצר סמוטריץ ימנע מלחצום על הצו שיאריך את הטבת המס שהנהיג, זינוק במחירי הנפט העולמיים והתחזקות הדולר מול השקל. כך דווח היום (ראשון) ב-Ynet.

בתחילת אוקטובר הגדיל סמוטריץ' את ההנחה במס על הדלק מחצי שקל לשקל שלם לליטר, במסגרת צו הפחתת הבלו. הטבה זו, שעלותה הוערכה בכ-300 מיליון שקלים בחודש לקופת המדינה, מסתיימת בסוף החודש. ביטולה לבדו יוסיף באופן מיידי שקל אחד למחיר הליטר. אולם ההטבה המסתיימת היא רק חלק מהבעיה. על פי הערכות במערכת הכלכלית, המתיחות הביטחונית במצר הורמוז, בשל המלחמה בין ארה"ב לאיראן, דחפה את מחירי הנפט העולמיים לכ-110 דולר לחבית - עלייה של כ-13% בשווקים הבינלאומיים. במקביל, שער הדולר מול השקל עומד על 3.11 שקלים, התחזקות של כ-3% שצפויה להוסיף 10-20 אגורות נוספות למחיר הליטר. במשרד האוצר מתגלעת מחלוקת בנוגע להארכת ההטבה. הדרג המקצועי מתנגד להמשך הסבסוד, שיעלה כ-300 מיליון שקלים נוספים בנובמבר ויביא את העלות הכוללת לכ-800 מיליון שקלים - כל זאת ללא מקור תקציבי מוגדר. גורמים במשרד ציינו כי השר טרם קיבל החלטה ויכריע סמוך למועד קביעת המחיר, בהתאם למגמות במסחר בנפט ובמט"ח.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ( צילום: הלל בן אור\פלאש90 )

ההשלכות של הזינוק במחירים צפויות להיות רחבות. עבור המשפחה הממוצעת מדובר בתוספת של כ-15-20 שקלים בכל תדלוק של מיכל דלק מלא. אך מעבר למכה הישירה לנהגים, כלכלנים מזהירים מגל התייקרויות נוסף במשק.

על פי הערכות במערכת הכלכלית, זינוק במחיר הדלק צפוי להעלות את מדד המחירים לצרכן והאינפלציה בישראל בכחצי אחוז כבר בחודש נובמבר. ההשפעה תתבטא במחירי ההובלה, המוצרים והשירותים בכלל המשק, כאשר עלויות התחבורה מתגלגלות לצרכן הסופי.

"ההוזלה נכונה בעת הזו על מנת לדחוף את הצמיחה במשק הישראלי, לשמור על יציבות מחירים ולמנוע עליות מחירים ואינפלציה בענפים רבים במשק", אמר סמוטריץ' בעת הנחת הסבסוד הקודם. כעת, עם סיום תוקפו של הצו, השאלה היא האם השר יבחר להאריך את ההטבה למרות ההתנגדות המקצועית והעלות התקציבית הכבדה.