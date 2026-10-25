חסימת כביש 4 | ארכיון ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

פלגים שוליים וקיצוניים מתכננים לשבש את סדר היום הציבורי במהלך יום הבחירות (שלישי) השבוע, כך עולה מאינדיקציות ומידע שהגיעו לידי 'כיכר השבת'.

לפי המידע שבידי 'כיכר השבת', הפעילות הפוליטית במגזר החרדי הקיצוני, נעה כעת בשני צירים מקבילים. מחד, מתקיימת פעילות מתוכננת להצבעת מחאה למפלגות שלא צפויות לעבור את אחוז החסימה ובכך לגרוע קולות מהמפלגות החרדיות. בין היתר מדובר בהצבעה למפלגת 'צבע שחור', שבחרה את האותיות 'נר' לפתק ההצבעה שלה בבחירות, אשר כפי שפורסם, מאחוריה עומד גם הפעיל הקנאי הנודע הרב עמרם טייטלבוים, ונכון להיום נראה כי היא זוכה לאהדה בקרב צעירים במגזר ועשויה להיות הפתעת הבחירות.

ההפגנה ליד לשכת הגיוס תל השומר ( צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90 )

מאידך, לצד המהלך בקלפיות, מתגבשות בימים אלו יוזמות קיצוניות להפרת הסדר הציבורי ביום הבחירות עצמו.

במסגרת תרחישים אלו, גורמים שונים מנסים לקיים הפגנות סוערות וחסימות של עורקי תנועה מרכזיים ברחבי הארץ, במחאה על מעצרם של בני ישיבות ועריקים שנעצרו על רקע סוגיית הגיוס.

בקרב מארגני הצעדים הללו גורסים כי עצם הפגיעה בשיעור ההצבעה הכללי משרתת את מטרתם. עם זאת, הניסיון לייצר פרובוקציות בשטח ביום ההצבעה נועד להעלות את המחאה אל קדמת הבמה הציבורית גם במחיר של הפרת הסדר הציבורי, חסימת צירים מרכזיים ומניעת אפשרות מציבור הבוחרים להגיע באופן חופשי לקלפיות ולממש את זכות ההצבעה.