לא רק האופוזיציה מתארגנת לקראת הבחירות. מרכז יכין, המרכז למחקרים אסטרטגיים לאומיים, גיבש חוברת מקיפה בת כ-60 עמודים המיועדת לשמש בסיס להסכמים הקואליציוניים של הממשלה הבאה. החוברת כוללת המלצות לשינויים מרחיקי לכת בתחומי החינוך, המשפט, הביטחון, המשילות והזהות היהודית.

המכון, שהיה מעורב באופן פעיל ברפורמת החינוך של השר יואב קיש ובקידום חקיקה בכנסת הנוכחית, מבקש כעת לעגן את המלצותיו בקווי היסוד ובהסכמים הקואליציוניים. התוכנית כוללת תיקוני חקיקה, החלטות ממשלה, שינויים בנהלים ולוחות זמנים ליישום.

בתחום החינוך, מרכז יכין מציע צעדים דרמטיים. בראש ההמלצות: הקמת וועדה חדשה למקצועות הרוח שתבטל את וועדת שנהר וקרמינצר ותעדכן מחדש את דמות הבוגר. לצד זאת, המכון קורא להקפיא את מתווה "הבגרות הגמישה" לארבע עד חמש שנים, לבחון את תוצאות הרפורמות הקודמות ולשנות את מנגנוני הפיקוח על תוכניות הלימודים וספרי הלימוד.

המעורבות של מרכז יכין בעיצוב המדיניות החינוכית אינה חדשה. בקדנציה הנוכחית, המכון נקשר לרפורמת "שורשים" של שר החינוך קיש, שנועדה לחזק את הזהות היהודית והציונית במערכת החינוך. התוכנית כללה תגבור לימודי תנ"ך, החזרת לימודי המולדת כמקצוע חובה, הרחבת התקצוב לתכני זהות והכשרות לצוותי ההוראה.

במרכז יכין ציינו עם הצגת הרפורמה כי הצעדים תואמים המלצות שנוסחו בעקבות מחקריו על השחיקה בלימודי התנ"ך והמולדת, והגדירו אותה כביטוי למעבר ממחקר למדיניות.

פעילות בזירה הפרלמנטרית

במקביל לפעילות בתחום החינוך, פעל המכון בזירה הפרלמנטרית. הוא ליווה מקצועית את חוק הבוררות בבתי הדין הדתיים, שאושר במרץ 2026, והגיש נייר עמדה במסגרת קידום התיקון בנושא מזונות ילדים בבתי הדין הרבניים, שאושר בנובמבר 2025.

חוקרי המרכז סייעו גם בניסוח הצעת החוק של ח"כ גלית דיסטל-אטבריאן להגנת ביטויי יהדות במרחב הציבורי, שקיבלה את תמיכת ועדת השרים לחקיקה.

לצד אלה עסק המרכז בסמכויות הכנסת והייעוץ המשפטי שלה, בפיקוח על העברת כספי הביטוח הלאומי ובהשפעת מערכת המשפט על המדיניות הביטחונית.

החוברת החדשה מרכזת את תחומי הפעילות האלה לכדי הצעות מעשיות, ומציבה יעדים ברורים לממשלה הבאה בתחומי החינוך, המשפט, הביטחון והזהות היהודית. בין ההמלצות הנוספות: שינוי "רוח צה"ל", הגבלת בג"ץ בנושאי ביטחון, שינוי חוק השבות והרחבת לימודי הזהות היהודית בבתי הספר.