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שוחררו בתנאים מגבילים

מלחמה בפשקווילים בבני ברק: החשודים נעצרו רגע לפני שהצליחו לברוח מהעיר

שוטרי תחנת בני ברק עיכבו לחקירה חשודים שהשליכו פשקווילי בחירות מרכבם בסמוך לכניסת השבת | לאחר עימות עם הכוחות בשטח, הובאו החשודים להארכת מעצר, שוחררו בתנאים מגבילים וחולקו להם דוחות בגין השלכת פסולת במרחב הציבורי (בארץ)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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(צילום: הערינג)

שוטרי תחנת עצרו ביום שישי חשודים בהשלכת פשקווילי בחירות ברחובות העיר, כשעה לפני כניסת השבת. השוטרים איתרו את הרכב שבו נסעו החשודים ועצרו אותם רגע לפני שהצליחו לצאת מהעיר.

במהלך ביצוע המעצר החשודים התעמתו עם השוטרים. הם הובאו להארכת מעצר ובהמשך שוחררו בתנאים מגבילים. למעורבים נרשמו דוחות בגין השלכת פסולת במרחב הציבורי.

בני ברק מכוסה בפשקווילים (צילום : הערינג)

לפי המשטרה, האירוע החל בעקבות דיווח על רכב שיושביו משליכים פשקווילים בעלי תוכן הקשור לבחירות ברחבי העיר.

מהמשטרה נמסר: ״משטרת ישראל פועלת לאכיפת החוק ולשמירה על הסדר הציבורי באופן שוויוני, ללא קשר להשתייכות פוליטית או לתוכן הפרסומים.״
בני ברקפשקוויליםמשטרת ישראלבחירות 2026

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