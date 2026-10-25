שוטרי תחנת בני ברק עצרו ביום שישי חשודים בהשלכת פשקווילי בחירות ברחובות העיר, כשעה לפני כניסת השבת. השוטרים איתרו את הרכב שבו נסעו החשודים ועצרו אותם רגע לפני שהצליחו לצאת מהעיר.

במהלך ביצוע המעצר החשודים התעמתו עם השוטרים. הם הובאו להארכת מעצר ובהמשך שוחררו בתנאים מגבילים. למעורבים נרשמו דוחות בגין השלכת פסולת במרחב הציבורי.