אבל בעולם הכשרות והשחיטה: בבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק נפטר הלילה (בין שבת קודש לראשון) לבית עולמו, לאחר שנזדכך ביסורים ומחלה ממושכת, הגאון רבי מרדכי גלאי זצ"ל, ממוותיקי ומבכירי השוחטים והבודקים בארץ ישראל.

המנוח זצ"ל הקדיש את עשרות שנות חייו למלאכת הקודש של הכשרות והשחיטה, והיה נחשב לאחד מבכירי המומחים והסמכויות בתחום. במשך שנים רבות עמד בראש מערך השחיטה של בד"ץ "שארית ישראל", שם הוביל ביראת שמיים ובדקדוק הלכתי עקבי את כלל מערכי השחיטה המהודרת. בני משפחתו מתגוררים בעיר טבריה.

המנוח זצ"ל הוא אחיו של הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט"א. במהלך השבת האחרונה שהה אחיו הגר"ש גלאי לצד מיטתו בבית החולים בבני ברק, ליווה אותו ברגעיו האחרונים והרעיף תפילות לרפואתו.

במהלך השבת יצא הגר"ש לדרוש בבית הכנסת וקרא לציבור להשפיע ולהצביע בבחירות הקרובות, ולאחר מכן שב לשהות לצד המנוח.

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מסע הלווייתו יצא, ככל הנראה, בשעה 11:00 בבוקר מביתו ברחוב אבני נזר 11 בבני ברק, לעבר בית החיים שם ייטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.