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לאחר שנזדכך בייסורים 

נאמנם של גדולי ישראל: הגאון רבי מרדכי גלאי זצ"ל - מבכירי השוחטים הלך לעולמו

בבית החולים 'מעייני הישועה' נפטר לאחר מחלה ממושכת הגאון רבי מרדכי גלאי זצ"ל, ממוותיקי המומחים במלאכת השחיטה והכשרות ואחיו של הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט"א • הלווייתו תצא מביתו בבני ברק (דיין האמת)

חש
חזקי שטרן
כיכר השבת |
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הגאון רבי מרדכי גלאי זצ"ל

אבל בעולם הכשרות והשחיטה: בבית החולים 'מעייני הישועה' ב נפטר הלילה (בין שבת קודש לראשון) לבית עולמו, לאחר שנזדכך ביסורים ומחלה ממושכת, הגאון רבי מרדכי גלאי זצ"ל, ממוותיקי ומבכירי השוחטים והבודקים בארץ ישראל.

המנוח זצ"ל הקדיש את עשרות שנות חייו למלאכת הקודש של הכשרות והשחיטה, והיה נחשב לאחד מבכירי המומחים והסמכויות בתחום. במשך שנים רבות עמד בראש מערך השחיטה של בד"ץ "שארית ישראל", שם הוביל ביראת שמיים ובדקדוק הלכתי עקבי את כלל מערכי השחיטה המהודרת. בני משפחתו מתגוררים בעיר טבריה.

המנוח זצ"ל הוא אחיו של הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט"א. במהלך השבת האחרונה שהה אחיו הגר"ש גלאי לצד מיטתו בבית החולים בבני ברק, ליווה אותו ברגעיו האחרונים והרעיף תפילות לרפואתו.

במהלך השבת יצא הגר"ש לדרוש בבית הכנסת וקרא לציבור להשפיע ולהצביע בבחירות הקרובות, ולאחר מכן שב לשהות לצד המנוח.

מסע הלווייתו יצא, ככל הנראה, בשעה 11:00 בבוקר מביתו ברחוב אבני נזר 11 בבני ברק, לעבר בית החיים שם ייטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.
בני ברקמעייני הישועההרב שמעון גלאי

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