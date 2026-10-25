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ברוך דיין האמת

בדמי ימיו: רבי יהודה חייק זצ"ל הלך לעולמו בפתאומיות בשבת קודש

בגיל 57 הסתלק לבית עולמו הרב יהודה חייק ז"ל, רב קהילה בקצרין, סופר סת"ם ומחזיר בתשובה • בעבר התמודד לתפקיד הראשון לציון ורבני ערים • הלווייתו תתקיים בצהריים בקצרין (דיין האמת)

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דוד הכהן
כיכר השבת |
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הרב יהודה חייק זצ"ל (צילום: לפי סעיף 27א)

ברוך דיין האמת: בצהרי יום השבת הגיעה הידיעה המכאיבה על הסתלקותו לבית עולמו בפתאומיות של רבי יהודה חייק זצ"ל, מחבר הספר "רצועה מיהודה", מבירא דקצרין שברמת הגולן, והוא בן 57 בלבד בפטירתו.

המנוח זצ"ל שימש כרב קהילה בקצרין, לצד היותו סופר סת"ם מומחה ומוסמך. מכריו מספרים על דמות מרביצה תורה, עובד ה' בלהט, שקירב רחוקים בעז ותעצומות והשיב רבים מעוון לאביהם שבשמיים.

בצעירותו למד בתיכון 'רוטברג' ברמת השרון, ולאחר מכן דרכו הסלולה בעולם התורה הובילה אותו להיכלי הישיבות הקדושות "אור שמח", "סלבודקה" ו"בית שמעיה", שם שקד על תלמודו והתעלה במעלות התורה והיראה.

בעשורים האחרונים נודע הרב זצ"ל כאשר התמודד למשרות רבניות בכירות בעולם הרבנות בישראל. בין היתר הציג את מועמדותו העצמאית לתפקידי רב העיר פתח תקווה, רב העיר ירושלים, ואף לתפקיד הראשון לציון והרב הראשי לישראל.

הלווייתו תצא בשעה 12:00 בצהריים מבית העלמין בקצרין, שם ייטמן למנוחת עולמים.

תנצ"בה
דיין האמתהרב יהודה חייק
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