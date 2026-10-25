אמש (מוצאי שבת) נרשמה דרמה תורנית-ציבורית, כאשר ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים, חבר מועצת חכמי התורה, יצא לסבב שיחות מיוחד בבתי רבנים המתנגדים עקרונית להשתתפות בבחירות, במטרה לשכנעם להסיר את התנגדותם נוכח גודל השעה והסכנה לעולם התורה.

במהלך השיחות התבטא ראש הישיבה בחריפות יוצאת דופן על חובת ההשתתפות במערכה, ואמר כי "במערכה הגורלית הזו, מי שלא מצביע עובר על הלאו של 'לא תעמוד על דם רעך'".

שיאו של הסבב נרשם בעת שביקר הגר"א סאלים בביתו של ראש ישיבת 'כף החיים'הגאון רבי יעקב חיים סופר. הגרי"ח סופר, שהתנגד בשנים עברו להשתתפות בבחירות, שמע את הדברים הקשים על מצבם של בני הישיבות והשתכנע להוציא מכתב פומבי הקורא לציבור להצביע.

בעקבות המפגש, נענה הגרי"ח סופר ופרסם מכתב נדיר בכתב ידו, בו קרא לציבור לצאת ולהשתתף בבחירות.

לשון המכתב המלא: קריאה דחופה! לאור המצב בארץ הקודש, שבחורי ישיבות נרדפים, יש להישמע לדעת גדולי הדור וראשי הישיבות בגדר הוראת שעה, ולצאת ולפעול ולהצביע. בברכת התורה, אור לי"ד מרחשון תשפ"ז, יעקב חיים סופר".