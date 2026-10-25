צעד משמעותי בדרך לתביעת הענק בעקבות אירוע הטרור בטיסת "פליי דובאי": נוסעי הטיסה בחרו במשרד עורכי הדין נשיץ ברנדס אמיר לייצגם בהליכים המשפטיים שינהלו נגד חברת התעופה, משרד התחבורה, מדינת ישראל וגורמים נוספים.

על פי הדיווח שפורסם ב'כלכליסט', הבחירה במשרד נעשתה לאחר תהליך סינון שבמסגרתו נבחנו גם הצעותיהם של משרדי עורכי הדין הרצוג וגולדפרב. היקף התביעות המתוכננות צפוי להגיע לסכום עתק של מאות מיליוני דולרים.

המינהלת שמובילה את המאבק המשפטי

ההחלטה על בחירת הייצוג המשפטי התקבלה, כך מדווח ב'כלכליסט' על ידי מינהלת ייעודית שהקימו הנוסעים כדי לרכז את המאבק מול הרשויות וחברת התעופה. בראש המינהלת עומד צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום "ברק לאומי", אשר היה בעצמו מיוזמי ההשתלטות על טייס המשנה במהלך האירוע.

לצדו של מנס חברים במינהלת עו"ד טל אייזנברג המתגורר בסינגפור, וכן הנוסעים דניאל שליכטר, איתי פרלמן ושיר מאור.

כזכור, אירוע האימים התרחש ב-29 בספטמבר, במהלך טיסה שגרתית מדובאי לתל אביב. הדרמה החלה כאשר הנוסעת טלי מנס שמעה צעקות חריגות שהגיעו מתא הטייס וקראה לנוסעים ישראלים לבדוק את התרחשות העניינים.

כשניגשו לתא, נחשפו הנוסעים למחזה בלהות: טייס המשנה דקר את הטייס הראשי והביא לצלילה חדה של המטוס במטרה לרסקו. בזכות תושייה יוצאת דופן של הנוסעים נמנע אסון המוני.

הנוסע יניב חיון פעל במהירות וייצב את צלילת המטוס. צביקה מנס ונוסעים נוספים השתלטו על טייס המשנה הדוקר וקשרו אותו. הצוות והנוסעים העניקו טיפול רפואי ראשוני לקברניט הפצוע, והפעילו טייס נוסף מטעם החברה שהיה במקרה בין הנוסעים, אשר שימש כקברניט והנחית את המטוס בשלום בנמל התעופה בערב הסעודית.

מממצאי החקירה שנחשפו באיחוד האמירויות עולה כי טייס המשנה, אזרח עומאן, תכנן להשתלט על המטוס ולרסק אותו בטרמינל הנוסעים בנתב"ג. התובע הכללי של איחוד האמירויות, ד"ר חמד סייף א-שמסי, חשף כי המחבל בחר בקריירה בתחום התעופה בהשראת מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר בארצות הברית.

נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק לששת הנוסעים שגילו תושייה וגבורה עילאית את "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית", האות האזרחי הגבוה ביותר במדינת ישראל.