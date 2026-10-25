מרכז ברצלונה הפך אתמול לזירת מהומות וביזה, כאשר מאות צעירים יצאו לרחובות בעקבות קריאות שהופצו ברשתות החברתיות, ניפצו חלונות ראווה, הציתו שריפות ובזזו בתי עסק. האירועים התרחשו בכיכר קטלוניה וברחובות הקניות הסמוכים, אזור הומה אדם שבו מסתובבים מדי יום תיירים וקונים.

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בשיא המהומות התקבצו באזור כ־600 צעירים, רבים מהם רעולי פנים. הם פרצו לחנויות, בהן חנויות אלקטרוניקה ולפחות חנות תכשיטים אחת, שדדו סחורה ופגעו בתחנות אוטובוס, באופניים, באופנועים וברכוש ציבורי. במקומות שבהם לא הצליחו להיכנס לחנויות, תועדו צעירים מכים בחוזקה בתריסי המתכת.

רק ההתחלה? מאות פשטו ובזזו חנויות ובתי עסק בספרד - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 4:12 רק ההתחלה? מאות פשטו ובזזו חנויות ובתי עסק בספרד ( צילום: רשתות חברתיות )

על פי הדיווחים בספרד, כוחות המשטרה עצרו כמאה חשודים, כרבע מהם קטינים. יותר מ־220 שוטרים נפרסו באזור בניסיון להשתלט על המצב, ובמהלך הלילה הוגבלו הגישה לתחנת כיכר קטלוניה ותנועת הנוסעים באזור. לפחות 33 מוקדי שריפה קטנים דווחו ו־14 בתי עסק נבזזו או הושחתו. ראש ממשלת קטלוניה, סלבדור איה, גינה את האלימות והבהיר כי אין לה מקום במחאה אזרחית.

האירוע עורר תשומת לב מיוחדת בשל הדמיון למהומות שהתחוללו בצרפת ימים קודם לכן. גם בברצלונה הופצו ברשתות החברתיות קריאות לצאת נגד הממסד, והדיווחים המקומיים הצביעו על השראה מהמחאות בצרפת. עם זאת, מארגני מחאה אחרת שהתקיימה באזור, בנושא מצוקת הדיור, הבהירו כי הם מתנגדים לאלימות ולביזה.

רק ההתחלה? מאות פשטו ובזזו חנויות ובתי עסק בספרד - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:21 רק ההתחלה? מאות פשטו ובזזו חנויות ובתי עסק בספרד ( צילום: רשתות חברתיות )

בצרפת עצמה הידרדרו הפגנות נגד יוקר המחיה ותנאי מערכת החינוך להתפרעויות נרחבות. בפריז ובערים נוספות נופצו חלונות ראווה, חנויות אלקטרוניקה וחנויות יוקרה נבזזו, כלי רכב הוצתו ומבני ציבור הושחתו. לפי דיווחים, יותר מ־2,400 בני אדם נעצרו במהלך האירועים, ונזקי הביזה לבתי העסק נאמדים במאות מיליוני אירו.

המהומות בצרפת לא נותרו אירוע מבודד: בימים האחרונים דווח גם על עימותים וביזה באיטליה ובבלגיה, לצד מחאות חברתיות במדינות נוספות באירופה. ברצלונה מצטרפת כעת לרצף האירועים, כאשר הרשויות נדרשות להתמודד עם התפרעויות המאורגנות בחלקן באמצעות הרשתות החברתיות ועם הפגיעה הקשה בבתי עסק ובמרחב הציבורי.