אינני ישן בלילות

"אפילו 'הפלג' ו'העדה' חייבים ללכת לקלפי להצביע": משא החירום של הגר"מ מאיה

בוועידת החינוך של רשת תלמודי התורה 'היכל משה' בירושלים, נשא זקן מועצת חכמי התורה דברים חריפים וחסרי תקדים • הגר"מ מאיה קרא לכל בעלי זכות הבחירה להצביע לש"ס לא כשותפות, אלא כמצוות מחאה על בזיון תלמידי חכמים ומעצר הבחורים: "מאז שעצרו את בן הישיבה הראשון, אני כמעט לא יכול לישון" | צפו (חרדים)